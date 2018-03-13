Средство для борьбы с особо агрессивными формами онкологии нашли шведские ученые. Они заявили об успехах в лечении рака груди.

Средство для борьбы с особо агрессивными формами онкологиинашли шведские ученые. Они заявили об успехах в лечении рака груди.Речь идет о форме рака груди, который трудно поддаетсялечению. В 10-15% случаев эта опухоль устойчива к гормональной терапии. Такиезлокачественные новообразования, как отмечают медики, особо агрессивны, апопытки их лечения оканчиваются рецидивом болезни.Исследования провели ученые из Университета Лунда, разработавшие новую терапию. Они отметили, что большая часть такойопухоли состоит из перерожденных клеток соединительной ткани, котораяобеспечивает ее развитие.Специалисты выявили в злокачественных клетках присутствиефактора роста PDGF-CC, его наличиесвязывалось с неблагоприятным прогнозом. Шведские ученые выяснили, что именноэто соединение, которое вырабатывают клетки соединительной ткани, способствуетформированию устойчивости к гормональной терапии.Медики с помощью созданного имипрепарата сумели блокировать связь между злокачественными клетками исоединительными тканями. В результате восстановилась чувствительность клетокк лечению, пишет EurekAlert!Dni.Ru сообщали об уникальной вакцине нового поколения, которая практически полностью уничтожает раковые клетки. Разработанный американскими учеными препарат активирует иммунитет для борьбы с опухолью.Вакцина заставляет иммунные клетки организма эффективно бороться со злокачественным новообразованием. Она появилась в результате исследований группы ученых из Гарвардского университета.Как пояснили специалисты, терапия основана на так называемых неоантигенах. Это дефектные пептидные молекулы, покрывающие внешнюю оболочку раковых клеток. Препарат помогает Т-лимфоцитам обнаруживать раковые клетки по этим молекулам. В итоге наблюдается стойкая иммунная реакция, уничтожающая злокачественные новообразования.Проведенные на мышах испытания показали, что такие препараты намного эффективнее обычных. К примеру, вакцина, содержащая пептид Е7, связанный с раком шейки матки, способствовала почти полному уничтожению этого вида опухолей. Получившие инъекцию грызуны жили более 150 дней, а животные, которых лечили традиционным способом, умирали на 30-й день.