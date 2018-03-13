Артист Олег Граф, известный зрителям по сериалам Склифосовский
и Универ, скончался 12 марта. О причине смерти мужчины стало
известно только сегодня.
Артист Олег Граф, известный зрителям по сериалам "Склифосовский"
и "Универ", скончался 12 марта. О причине смерти мужчины стало
известно только сегодня.
Актера
запомнили по ролям второго плана во многих фильмах и сериалах. Последней его последней
работой стала роль Олега Барона в фильме "Требуется вождь".
О причинах
смерти мужчины ничего не было известно, близкие Графа никак не комментировали
случившееся. Мать актера все же рассказала, что около полутора лет Олег боролся
с онкологией, передает
Многие
друзья и коллеги даже не подозревали, что артист страдает столь страшным заболеванием.
К сожалению, вылечиться ему так и не удалось. Похороны актера
состоятся 14 марта, на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье.
Олег Граф не дожил до своего
пятидесятилетия буквально полгода. В 1991 году он окончил театральную студию
при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. Однако из-за
развала СССР, тяжелого экономического и политического положения в стране, из
актерской профессии Олег был вынужден уйти.
В
2004 году Олег Граф, окончив Московский государственный университет сервиса,
получил новую специальность психолога. Однако сильное стремление к творческой
реализации победила: в 2013 году Олег вернулся в актерскую профессию, поступив
в Московский государственный университет культуры и искусств (институт
дополнительного профессионального образования) в мастерскую Виктора Тимофеевича
Сурикова, где учился на режиссера театра.
Как режиссер,
Олег Граф поставил на сцене Театра на Бутырке спектакли: "Про непослушного
Зайчонка", "Олимпиада", "Воспитанница". Худрук и директор театра Виктор Суриков,
комментируя смерть актера, отметил, что Граф был очень трогательным и нежным
человеком.