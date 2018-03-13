Артист Олег Граф, известный зрителям по сериалам Склифосовский и Универ, скончался 12 марта. О причине смерти мужчины стало известно только сегодня.

Артист Олег Граф, известный зрителям по сериалам "Склифосовский"и "Универ", скончался 12 марта. О причине смерти мужчины сталоизвестно только сегодня.Актеразапомнили по ролям второго плана во многих фильмах и сериалах. Последней его последнейработой стала роль Олега Барона в фильме "Требуется вождь".О причинахсмерти мужчины ничего не было известно, близкие Графа никак не комментировалислучившееся. Мать актера все же рассказала, что около полутора лет Олег боролсяс онкологией, передаетМногиедрузья и коллеги даже не подозревали, что артист страдает столь страшным заболеванием.К сожалению, вылечиться ему так и не удалось. Похороны актерасостоятся 14 марта, на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье.Олег Граф не дожил до своегопятидесятилетия буквально полгода. В 1991 году он окончил театральную студиюпри Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. Однако из-заразвала СССР, тяжелого экономического и политического положения в стране, изактерской профессии Олег был вынужден уйти.2004 году Олег Граф, окончив Московский государственный университет сервиса,получил новую специальность психолога. Однако сильное стремление к творческойреализации победила: в 2013 году Олег вернулся в актерскую профессию, поступивв Московский государственный университет культуры и искусств (институтдополнительного профессионального образования) в мастерскую Виктора ТимофеевичаСурикова, где учился на режиссера театра.Как режиссер,Олег Граф поставил на сцене Театра на Бутырке спектакли: "Про непослушногоЗайчонка", "Олимпиада", "Воспитанница". Худрук и директор театра Виктор Суриков,комментируя смерть актера, отметил, что Граф был очень трогательным и нежнымчеловеком.