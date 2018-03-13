В этом году 60 компаний-кредиторов могут лишиться лицензий. Специалисты утверждают, что эти финансовые организации не сумели приспособить свои бизнес-модели к новой экономической ситуации.

В этом году 60 компаний-кредиторов могут лишиться лицензий. Специалисты утверждают, что эти финансовые организации несумели приспособить свои бизнес-модели к новой экономической ситуации.По прогнозам аналитиков "Эксперт РА", закрытие грозит даже некоторым кредитныморганизациям, входящим в топ-50 в России по размеру активов. Однако большинство случаев отзывов лицензий придется на мелкие банки, которые не играютзначительной роли для системы. "Наиболеенеустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным управлением, атакже банки с повышенной зависимостью бизнеса от одного источника дохода, узкойгруппы клиентов либо экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли",– цитирует исследователей издание "Комсомольская правда".Специалисты такжеобозначили две основные причины, влияющие на отзыв лицензий в 2018 году. Это нарушениетребований "антиотмывочных" законов и планы властей ограничить число кредитныхучреждений, которые имеют право выдавать банковские гарантии по государственнымконтрактам.Правительство давно озабоченооздоровлением этого сектора экономики, но против выступают потребителибанковских услуг. Недавно Союз вкладчиков России подготовил обращение на имя главы государства Владимира Путина. Люди не согласны с действиями Центробанка иАгентства по страхованию вкладов (АСВ) и требуют отменить отзыв лицензий у рядачастных банков. Петицию подписали 25 тысяч человек – вкладчиковкредитных организаций.Как отмечается в прошении, АСВ взыскивает денежные средства с физических и юридических лиц, совершавшихоперации в месяц, предшествовавший отзыву лицензии у банка. Суды часто неучитывают, что вкладчик не знал и не мог знать о неудовлетворительномфинансовом состоянии кредитной организации.