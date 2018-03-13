Звезда Голливуда поделилась довольно
своеобразными методами воспитания. Многие после этого осудили актрису за
отсутствие личных границ с уже не маленькими детьми.
Звезда Голливуда поделилась довольно
своеобразными методами воспитания. Многие после этого осудили актрису за
отсутствие личных границ с уже не маленькими детьми.
Не секрет, что 42-летняя Джоли
разрешает своим чадам довольно многое из того, что не придет в голову другим
родителям. Она позволяет отпрыскам не ходить в школу, не соблюдать режим сна и
питаться фаст-фудом, а также поддерживает решение дочерей носить мужскую
одежду. Однако это далеко не полный список.
После развода с Брэдом
Питтом Анджелина все чаще делится с прессой подробностями личной жизни. При
этом особое внимание она уделяет вопросам воспитания своих шестерых детей. В
частности, актриса рассказала, что, несмотря на свой плотный график, она всегда
находит время для наследников. "Я даже ванну принимаю в присутствии одного из
них", – цитирует звезду Woman.ru.
Джоли подчеркнула, что
это помогает ей заполнить душевную пустоту, хотя и расслабленной она тоже себя
не чувствует. "Мне хочется приучить детей к эмпатии, и своим примером я
показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом", – рассказала Анджелина.
Заявление артистки не
осталось незамеченным – многие осудили знаменитость за отсутствие личных границ
в общении с далеко уже не маленькими детьми и весьма своеобразные методы
воспитания. По мнению возмущенной общественности, подобное обращение в
дальнейшем нанесет непоправимую психологическую травму звездным
отпрыскам.
У Джоли подрастают три биологических ребенка и еще
трое приемных детей. Экс-супруг актрисы Брэд Питт пытается добиться совместной
опеки над их наследниками. Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года.
Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые
разногласия" с супругом.