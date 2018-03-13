Звезда Голливуда поделилась довольно своеобразными методами воспитания. Многие после этого осудили актрису за отсутствие личных границ с уже не маленькими детьми.

Звезда Голливуда поделилась довольносвоеобразными методами воспитания. Многие после этого осудили актрису заотсутствие личных границ с уже не маленькими детьми.Не секрет, что 42-летняя Джолиразрешает своим чадам довольно многое из того, что не придет в голову другимродителям. Она позволяет отпрыскам не ходить в школу, не соблюдать режим сна ипитаться фаст-фудом, а также поддерживает решение дочерей носить мужскуюодежду. Однако это далеко не полный список.После развода с БрэдомПиттом Анджелина все чаще делится с прессой подробностями личной жизни. Приэтом особое внимание она уделяет вопросам воспитания своих шестерых детей. Вчастности, актриса рассказала, что, несмотря на свой плотный график, она всегданаходит время для наследников. "Я даже ванну принимаю в присутствии одного изних", – цитирует звезду Woman.ru.Джоли подчеркнула, чтоэто помогает ей заполнить душевную пустоту, хотя и расслабленной она тоже себяне чувствует. "Мне хочется приучить детей к эмпатии, и своим примером япоказываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом", – рассказала Анджелина.Заявление артистки неосталось незамеченным – многие осудили знаменитость за отсутствие личных границв общении с далеко уже не маленькими детьми и весьма своеобразные методывоспитания. По мнению возмущенной общественности, подобное обращение вдальнейшем нанесет непоправимую психологическую травму звезднымотпрыскам.У Джоли подрастают три биологических ребенка и ещетрое приемных детей. Экс-супруг актрисы Брэд Питт пытается добиться совместнойопеки над их наследниками. Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года.Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримыеразногласия" с супругом.