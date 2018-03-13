Причиной потери спутников прошлым летом стала аномалия.
Главкосмос впервые признал наличие проблем при запуске рекордного
числа космических аппаратов с помощью разгонного блока Фрегат.
Причиной потери спутников прошлым летом стала аномалия.
"Главкосмос" впервые признал наличие проблем при запуске рекордного
числа космических аппаратов с помощью разгонного блока "Фрегат".
Рекордный по числу выведенных на орбиту спутников запуск
состоялся 14 июля 2017 года. С ракетой "Союз-2-1А" отправились в
космос сразу 72 аппарата.
О проблемах стало известно в сентябре. Американские СМИ сообщили, что как минимум 8
спутников так и не вышли на связь. По версии журналистов, причиной отказа стала
нештатная работа разгонного блока "Фрегат", который перемещал
аппараты по трем разным орбитам. Однако тогда же глава Роскосмоса Игорь Комаров
заявил, что все спутники были выведены в заданные точки, и его ведомство свою
задачу выполнило.
И вот теперь стало известно, что одна из компаний, чьи
спутники так и не вышли на связь, получила страховую выплату. Речь идет о
компании Astro Digital, которая в том запуске отправила на орбиту два своих аппарата
Landmapper, пишет со ссылкой на SpaceNews.
Как сообщается, спутники были застрахованы компанией Starr
Aviation. Страховщик согласился на выплату после того, как Astro Digital
представил данные телеметрии, предоставленные "Главкосмосом" —
дочерним предприятием Роскосмоса, заключающим контракты с иностранными
заказчиками. Издание пишет, что документы показали: один из двух управляющих
двигателей "Фрегата" не запустился, и вместо этого пролил гидразин,
который взорвался при запуске второго двигателя.
Источник в космической отрасли пояснил журналистам: выплата
страховой суммы означает, что страховщики получили аргументы в пользу нештатной
ситуации. Если бы вина лежала на компании, которая собирала спутники, страховку
бы не выплачивали.
В "Главкосмосе" изданию информацию о страховой
выплате подтвердили. И впервые признали наличие "аномалии" в работе
одного из двигателей "Фрегата". При этом в компании уточнили, что не
считают разгонный блок частью ракеты. Этот пункт вызвал недоумение у
специалистов в ракетно-космической отрасли.