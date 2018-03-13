Причиной потери спутников прошлым летом стала аномалия. Главкосмос впервые признал наличие проблем при запуске рекордного числа космических аппаратов с помощью разгонного блока Фрегат.

Причиной потери спутников прошлым летом стала аномалия."Главкосмос" впервые признал наличие проблем при запуске рекордногочисла космических аппаратов с помощью разгонного блока "Фрегат".Рекордный по числу выведенных на орбиту спутников запусксостоялся 14 июля 2017 года. С ракетой "Союз-2-1А" отправились вкосмос сразу 72 аппарата.О проблемах стало известно в сентябре. Американские СМИ сообщили, что как минимум 8спутников так и не вышли на связь. По версии журналистов, причиной отказа сталанештатная работа разгонного блока "Фрегат", который перемещалаппараты по трем разным орбитам. Однако тогда же глава Роскосмоса Игорь Комаровзаявил, что все спутники были выведены в заданные точки, и его ведомство своюзадачу выполнило.И вот теперь стало известно, что одна из компаний, чьиспутники так и не вышли на связь, получила страховую выплату. Речь идет окомпании Astro Digital, которая в том запуске отправила на орбиту два своих аппаратаLandmapper, пишет со ссылкой на SpaceNews.Как сообщается, спутники были застрахованы компанией StarrAviation. Страховщик согласился на выплату после того, как Astro Digitalпредставил данные телеметрии, предоставленные "Главкосмосом" —дочерним предприятием Роскосмоса, заключающим контракты с иностраннымизаказчиками. Издание пишет, что документы показали: один из двух управляющихдвигателей "Фрегата" не запустился, и вместо этого пролил гидразин,который взорвался при запуске второго двигателя.Источник в космической отрасли пояснил журналистам: выплатастраховой суммы означает, что страховщики получили аргументы в пользу нештатнойситуации. Если бы вина лежала на компании, которая собирала спутники, страховкубы не выплачивали.В "Главкосмосе" изданию информацию о страховойвыплате подтвердили. И впервые признали наличие "аномалии" в работеодного из двигателей "Фрегата". При этом в компании уточнили, что несчитают разгонный блок частью ракеты. Этот пункт вызвал недоумение успециалистов в ракетно-космической отрасли.