Череда обвинений в домогательствах докатилась до известных и уважаемых во всей стране людей. Журналистка Радио свободы Дарья Комарова заявила о том, что к ней якобы приставал глава комитета Госдумы по культуре, известный режиссер Станислав Говорухин. Примечательно, что ранее еще одного депутата – Леонида Слуцкого – в харассменте также обвиняла сотрудница российского представительства западного СМИ (Би-Би-Си). Такое совпадение вряд ли случайно, особенно за несколько дней до выборов президента России.
Череда обвинений в домогательствах докатилась до известных и уважаемых во всей стране людей. Журналистка "Радио свободы" Дарья Комарова заявила о том, что к ней якобы приставал глава комитета Госдумы по культуре, известный режиссер Станислав Говорухин. Примечательно, что ранее еще одного депутата – Леонида Слуцкого – в харассменте также обвиняла сотрудница российского представительства западного СМИ (Би-Би-Си). Такое совпадение вряд ли случайно, особенно за несколько дней до выборов президента России.
Те, кто даже шапочно знаком с мэтром российского
кинематографа, депутатом Госдумы со стажем Станиславом Говорухиным, были
шокированы появлением обвинений в его адрес в якобы имевших место сексуальных
домогательствах. И снова журналистка, и снова "правда", и снова из
далекого прошлого. Кто же и что же сказал в адрес именитого режиссера?
Некая Дарья Комарова, стряхнув нафталин со своих фантазий
образца 2012 года, разродилась постом в Facebook (именно так, а не подачей
заявления в полицию, сейчас модно заявлять о правонарушениях в либеральной
среде). В своей записи она утверждает, что почти восемь лет назад ее якобы
домогался Станислав Говорухин. Дело, по словам Комаровой, происходило в
Чебоксарах, куда приезжал депутат, в одном из ресторанов, где она брала у него
интервью (интересно, где эта запись?)
По словам журналистки, "Говорухин в процессе интервью
позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем
сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него" (напомним,
дело было в ресторане). Дальше она описывает свой гордый отказ, якобы имевшие
место попытки Говорухина задобрить ее и в завершение делает "глубокомысленный"
вывод.
В числе тех, кто первым отреагировал на обвинения в адрес
режиссера была коллега Говорухина по Госдуме Алена Аршинова, которая знает его
не первый день. "Я знаю Говорухина лично и исключительно с порядочной
стороны: весьма разборчивый человек и странных людей к себе не подпускает, -
заявила она. – Я работала в то время в предвыборном штабе, который возглавлял
Станислав Сергеевич, и помню, с какими впечатлениями он вернулся из республики,
где был не впервые. Впечатления, которые остались от встреч с избирателями,
были очень хорошими".
"Очень жаль, что Чувашия звучит сейчас в таком
негативе".
Любопытно, что эта история многолетней давности появилась
аккурат к тому моменту, как сошел на нет и без того вялый интерес к предыдущей
сказке о домогательствах депутата к одно журналистке западного СМИ. Но новый
вброс особого интереса тоже не вызвал, потому как слеплен он по тому же лекалу,
что и предыдущий.
Как метко заметил журналист и политолог Егор Холмогоров, митушные
(от английского хэштега #MeToo – Прим. ред.) нападки на Говорухина превращают
комедию в грубейший фарс. "После того как бибисишники пытались отравить
Слуцкого боевыми отравляющими колготками, можно было еще сомневаться, -
искренне это, или поджигание войны, – отметил он. – Но после наката на
Говорухина уже сомневаться не приходится. Тем более что он в 2012 году "в
рамках предвыборной кампании" был главой штаба Путина. То есть это не одного
лишь Говорухина мочат".
Между тем, речь идет о 2012 году, когда Говорухину было уже хорошо
за 70 лет, напомнил журналист и публицист Виктор Мараховский. "Крестовый"
поход против известных мужчин-россиян он называет не иначе как Третьей мировой
войной, "и оружием массового поражения в ней будут несусветные боевые дуры
обоего пола".
Любопытно, что обвинениям в адрес Станислава Говорухина не
верят не только мужчины, но и женщины – целевая аудитория митушной пропаганды.
Ольга Казакова, представляющая в нижней палате парламента Ставропольский край,
заявления журналистки прямо называет ложью.
"Я работаю со Станиславом Сергеевичем довольно давно и
знаю его внимательное и уважительное отношение к женщинам, отеческое и
заботливое отношение к девушкам", – отметила она. – Это может сказать
любой, кто действительно знаком с великим режиссером и глубоко порядочным и
мудрым человеком".
"В последнее время различные дамы часто стали
делать, как под копирку, однотипные заявления: "Много лет назад ко мне
приставал один очень известный человек. Свидетелей нет, доказательств нет,
много лет я молчала, а сейчас расскажу! Ведь я так хочу славы и известности".
Кстати, в этой истории обращает на себя внимание не только журналистская
деятельность "обвинительницы" Дарьи Комаровой, но и интересные
моменты из ее биографии. Особо привлекает внимание уголовная составляющая.
Оказывается, она специализируется на клевете, причем, ее заявления всплывают
именно в предвыборные дни. Так, в 2016 году суд признал ее виновной в клевете
на кандидата в главы региона Олега Николаева. А в 2017-м она была признана
виновной в применении насилия в отношении судебного пристава-исполнителя и
получила два года условно.
Те, кто являются заказчиком этих вбросов, очевидно рассчитывают
на американскую модель развития такого рода скандалов, когда репутация и карьера
объекта атаки уничтожаются без разбирательства, когда достаточно голословного обвинения.
Впрочем, в России, как показала предыдущая попытка атаки на депутата Госдумы,
такие номера не проходят.