Череда обвинений в домогательствах докатилась до известных и уважаемых во всей стране людей. Журналистка Радио свободы Дарья Комарова заявила о том, что к ней якобы приставал глава комитета Госдумы по культуре, известный режиссер Станислав Говорухин. Примечательно, что ранее еще одного депутата – Леонида Слуцкого – в харассменте также обвиняла сотрудница российского представительства западного СМИ (Би-Би-Си). Такое совпадение вряд ли случайно, особенно за несколько дней до выборов президента России.

Череда обвинений в домогательствах докатилась до известных и уважаемых во всей стране людей. Журналистка "Радио свободы" Дарья Комарова заявила о том, что к ней якобы приставал глава комитета Госдумы по культуре, известный режиссер Станислав Говорухин. Примечательно, что ранее еще одного депутата – Леонида Слуцкого – в харассменте также обвиняла сотрудница российского представительства западного СМИ (Би-Би-Си). Такое совпадение вряд ли случайно, особенно за несколько дней до выборов президента России.Те, кто даже шапочно знаком с мэтром российскогокинематографа, депутатом Госдумы со стажем Станиславом Говорухиным, былишокированы появлением обвинений в его адрес в якобы имевших место сексуальныхдомогательствах. И снова журналистка, и снова "правда", и снова издалекого прошлого. Кто же и что же сказал в адрес именитого режиссера?Некая Дарья Комарова, стряхнув нафталин со своих фантазийобразца 2012 года, разродилась постом в Facebook (именно так, а не подачейзаявления в полицию, сейчас модно заявлять о правонарушениях в либеральнойсреде). В своей записи она утверждает, что почти восемь лет назад ее якобыдомогался Станислав Говорухин. Дело, по словам Комаровой, происходило вЧебоксарах, куда приезжал депутат, в одном из ресторанов, где она брала у негоинтервью (интересно, где эта запись?)По словам журналистки, "Говорухин в процессе интервьюпозволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующемсняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него" (напомним,дело было в ресторане). Дальше она описывает свой гордый отказ, якобы имевшиеместо попытки Говорухина задобрить ее и в завершение делает "глубокомысленный"вывод.В числе тех, кто первым отреагировал на обвинения в адресрежиссера была коллега Говорухина по Госдуме Алена Аршинова, которая знает егоне первый день. "Я знаю Говорухина лично и исключительно с порядочнойстороны: весьма разборчивый человек и странных людей к себе не подпускает, -заявила она. – Я работала в то время в предвыборном штабе, который возглавлялСтанислав Сергеевич, и помню, с какими впечатлениями он вернулся из республики,где был не впервые. Впечатления, которые остались от встреч с избирателями,были очень хорошими"."Очень жаль, что Чувашия звучит сейчас в такомнегативе".Любопытно, что эта история многолетней давности появиласьаккурат к тому моменту, как сошел на нет и без того вялый интерес к предыдущейсказке о домогательствах депутата к одно журналистке западного СМИ. Но новыйвброс особого интереса тоже не вызвал, потому как слеплен он по тому же лекалу,что и предыдущий.Как метко заметил журналист и политолог Егор Холмогоров, митушные(от английского хэштега #MeToo – Прим. ред.) нападки на Говорухина превращаюткомедию в грубейший фарс. "После того как бибисишники пытались отравитьСлуцкого боевыми отравляющими колготками, можно было еще сомневаться, -искренне это, или поджигание войны, – отметил он. – Но после наката наГоворухина уже сомневаться не приходится. Тем более что он в 2012 году "врамках предвыборной кампании" был главой штаба Путина. То есть это не одноголишь Говорухина мочат".Между тем, речь идет о 2012 году, когда Говорухину было уже хорошоза 70 лет, напомнил журналист и публицист Виктор Мараховский. "Крестовый"поход против известных мужчин-россиян он называет не иначе как Третьей мировойвойной, "и оружием массового поражения в ней будут несусветные боевые дурыобоего пола".Любопытно, что обвинениям в адрес Станислава Говорухина неверят не только мужчины, но и женщины – целевая аудитория митушной пропаганды.Ольга Казакова, представляющая в нижней палате парламента Ставропольский край,заявления журналистки прямо называет ложью."Я работаю со Станиславом Сергеевичем довольно давно изнаю его внимательное и уважительное отношение к женщинам, отеческое изаботливое отношение к девушкам", – отметила она. – Это может сказатьлюбой, кто действительно знаком с великим режиссером и глубоко порядочным имудрым человеком"."В последнее время различные дамы часто сталиделать, как под копирку, однотипные заявления: "Много лет назад ко мнеприставал один очень известный человек. Свидетелей нет, доказательств нет,много лет я молчала, а сейчас расскажу! Ведь я так хочу славы и известности".Кстати, в этой истории обращает на себя внимание не только журналистскаядеятельность "обвинительницы" Дарьи Комаровой, но и интересныемоменты из ее биографии. Особо привлекает внимание уголовная составляющая.Оказывается, она специализируется на клевете, причем, ее заявления всплываютименно в предвыборные дни. Так, в 2016 году суд признал ее виновной в клеветена кандидата в главы региона Олега Николаева. А в 2017-м она была признанавиновной в применении насилия в отношении судебного пристава-исполнителя иполучила два года условно.Те, кто являются заказчиком этих вбросов, очевидно рассчитываютна американскую модель развития такого рода скандалов, когда репутация и карьераобъекта атаки уничтожаются без разбирательства, когда достаточно голословного обвинения.Впрочем, в России, как показала предыдущая попытка атаки на депутата Госдумы,такие номера не проходят.