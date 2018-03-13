Восьмикратному
олимпийскому чемпиону Уле-Эйнару Бьорндалену предлагали выступить за сборную
Белоруссии на Играх в Пхенчхане. Однако биатлонист отказался кататься
за сборную этой страны, даже несмотря на получение соответствующих разрешений.
Восьмикратному
олимпийскому чемпиону Уле-Эйнару Бьорндалену предлагали выступить за сборную
Белоруссии на Играх в Пхенчхане. Однако биатлонист отказался кататься
за сборную этой страны, даже несмотря на получение соответствующих разрешений.
По словам 44-летнего спортсмена, который ранее не
выполнил квалификационный норматив в сборной Норвегии и поэтому не
получил места в национальной команде страны, он долго думал над тем, верно ли поступил.
Бьорндален был сильно мотивирован выступить на седьмой в своей
карьере Олимпиаде, так что решение было непростым.
"Теоретически была такая возможность, это вполне могло получиться.
Я поблагодарил, но ответил отказом, думаю, это было правильное решение", -
цитирует биатлониста норвежский телеканал TV2. "Я норвежец, было бы сложно выйти на
стадион в белорусской форме. Не думаю, что это было бы правильно. Поэтому мое
решение было оправданно", – объяснил спортсмен.
Известно, что Международный
олимпийский комитет (МОК) и Международный союз биатлонистов были готовы
разрешить Бьорндалену смену спортивного гражданства по ускоренной схеме. "В
конечном итоге решение принял я сам. Я провел столько отличных соревнований за
Норвегию, так что это было бы неправильно", – заключил ветеран.
Напомним, что в итоге Уле-Эйнар
все же поехал в Пхенчхан, воспользовавшись разрешением МОК войти в состав
сворной Белоруссии в качестве тренера. Белорусская федерация биатлона выступила
с инициативой пригласить Бьорндалена на Игры в составе своей делегации для
оказания помощи в подготовке его супруги Дарьи Домрачевой.
Норвежец и белоруска начали встречаться в середине 2012 года. Они познакомились на летних сборах в Австрии и с тех пор уже не расставались. В 2016 году супруги стали родителями.