Аксессуар для яблочного девайса оказался небезопасен для аккумулятора. Эта функция приводит к быстрому износу батареи.

Аксессуар для яблочного девайса оказался небезопасен для аккумулятора. Эта функция приводит к быстрому износубатареи.Одиниз авторов специализированного издания ZDNet заметил, что за шесть месяцевиспользования свободного от проводов зарядного устройства его iPhone прошел 135полных циклов зарядки и теперь мужчина вынужден постоянно подключать смартфон к розетке, так какаккумулятора хватает только на небольшой период времени.Такжепользователь отмечает, что батарея его предыдущего iPhone 6 Plus после 800циклов зарядки по-прежнему имеет 80 процентов от первоначальной емкости, потомучто всегда получала энергию для работы "классическим способом". Пользователителефонов на базе Android тоже столкнулись со значительным износомаккумуляторов при использовании беспроводных зарядок, поэтому эксперты советуют применять обычный кабель.Добавим,что ученые из южнокорейской высшей школы энергетики KAIST разработалинакопитель, способный полностью заряжаться максимум за полминуты. В качестве основы специалисты использовалиграфен. Его "сетчатая" структура увеличивает общую площадь накопителяи обеспечивает ему более высокую емкость. На поверхности этого кристалла онисоединили волоконноподобные полимерные цепи и металлооксидные нанокатоды. Новыйдевайс может заряжаться при силе тока, в 100 раз превосходящей стандартную. Дляполной подзарядки устройству необходимо от 20 до 30 секунд даже с маломощнымисистемами зарядки – USB-переходниками или гибкими фотоэлементами.По словам исследователей, традиционныебатареи работают с помощью электролитов, поэтому имеют значительные ограниченияпо скорости подзарядки. Они не выдерживают постоянного высокого напряжения токаи быстро начинают выходить из строя. Кроме того, при их изготовлениииспользуются взрывоопасные органические растворители, которые негативносказываются на их экологичности.