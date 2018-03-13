Аксессуар для яблочного девайса оказался небезопасен для аккумулятора. Эта функция приводит к быстрому износу
батареи.
Аксессуар для яблочного девайса оказался небезопасен для аккумулятора. Эта функция приводит к быстрому износу
батареи.
Один
из авторов специализированного издания ZDNet заметил, что за шесть месяцев
использования свободного от проводов зарядного устройства его iPhone прошел 135
полных циклов зарядки и теперь мужчина вынужден постоянно подключать смартфон к розетке, так как
аккумулятора хватает только на небольшой период времени.
Также
пользователь отмечает, что батарея его предыдущего iPhone 6 Plus после 800
циклов зарядки по-прежнему имеет 80 процентов от первоначальной емкости, потому
что всегда получала энергию для работы "классическим способом". Пользователи
телефонов на базе Android тоже столкнулись со значительным износом
аккумуляторов при использовании беспроводных зарядок, поэтому эксперты советуют применять обычный кабель.
Добавим,
что ученые из южнокорейской высшей школы энергетики KAIST разработали
накопитель, способный полностью заряжаться максимум за полминуты. В качестве основы специалисты использовали
графен. Его "сетчатая" структура увеличивает общую площадь накопителя
и обеспечивает ему более высокую емкость. На поверхности этого кристалла они
соединили волоконноподобные полимерные цепи и металлооксидные нанокатоды. Новый
девайс может заряжаться при силе тока, в 100 раз превосходящей стандартную. Для
полной подзарядки устройству необходимо от 20 до 30 секунд даже с маломощными
системами зарядки – USB-переходниками или гибкими фотоэлементами.
По словам исследователей, традиционные
батареи работают с помощью электролитов, поэтому имеют значительные ограничения
по скорости подзарядки. Они не выдерживают постоянного высокого напряжения тока
и быстро начинают выходить из строя. Кроме того, при их изготовлении
используются взрывоопасные органические растворители, которые негативно
сказываются на их экологичности.