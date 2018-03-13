Ученые выявили связь между генами и способностью проявлять сочувствие. Выяснилось, что каждый десятый не способен на сопереживание.

Ученые выявилисвязь между генами и способностью проявлять сочувствие. Выяснилось, что каждый десятый не способен на сопереживание.Специалисты из Кембриджского университета и биотехническойкомпании 23andMe провели широкомасштабное исследование. Они проанализировали ДНК-пробы46 тысяч человек. Также испытуемые заполнили специальные анкеты, покоторым можно оценить коэффициент эмпатии.Эксперты установили, что 90% различий в уровне сопереживания вызваны социальнымифакторами, такими как воспитание и традиции, а 10% заложены на генетическом уровне. "Обнаружение того, что часть наших различий на уровнеэмпатии связана с генетическими факторами, помогает понять, например,людей, больных аутизмом, с трудом представляющих мысли и чувства других", —цитирует британского клинического психолога Саймона Барона-Коэна журналTranslational Psychiatry.Какие конкретно гены отвечают за сочувствие, ученым пока не известно. При этом результаты четко показывают гендерный перекос: женщины вбольшей степени склонны к эмпатии, чем мужчины.Эмпатия – осознанное сопереживание другому человеку в егоэмоциональном состоянии. Эмпат – личность, у которой выработана способность ксочувствию. Развитие этого качества занимает значимое место в росте эмоционального интеллекта. Оно помогает познать состояния ближнего, ориентируясь на жесты и мимику.Эмпатия помогает в любом социальномвзаимодействии. Мы подсознательно тянемся к людям, которые хорошо понимают нас,и отталкиваем тех, кто этого сделать не может.