Многодетная мать-убийца из Санкт-Петербурга, разделавший кошку подросток-садист из Волгоградской области и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Многодетная мать-убийца из Санкт-Петербурга, разделавший кошку подросток-садист из Волгоградской области и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В Сарове насмерть замерзли двое мужчин, сообщает Инцидент произошел 10 марта.Согласно имеющейся информации, группа друзей отмечала День рождения на природе.После того, как они вернулись домой, обнаружили, что не хватает двоих мужчин 37и 34. Позже их бездыханные тела нашли в снегу.Хабаровскиемедики не признали найденные в Амуре 52 кисти рук,пишет Министерство здравоохранения края и Бюро судебно-медицинскойэкспертизы заявили, что непричастны к страшной. Медики не занимаютсяутилизацией биологических материалов. Как рассказал министр здравоохраненияХабаровского края Александр Витько, этим по договору решает другая организация,которую определяют в ходе аукциона. Правоохранителиустановили, что части тел принадлежалипокойным, в отношении которых проводились судебно-медицинские исследования.В Ростовской области попросилиоткликнуться местных жителей, у которых украли вещи во время эзотерических сеансов,передаетПолицейские задержали подозреваемую злоумышленницу.Есть информация, что женщина под видом оказания подобных услуг воровалаювелирные изделия у местных жительниц.В Набережных Челнах в школе ученик четвертого класса с ножом угрожалрасправой окружающим, передаетИнцидентпроизошел в школе №9. Мальчик принес с собой школу ножик. Его одноклассникзаметил это и сообщил учителю. После того, как у ребенка отобрали холодноеоружие, он сказал, что всех расстреляет.В Санкт-Петербурге в мусорном баке в одном издворов обнаружено тело задушенного младенца, сообщает Сотрудникиправоохранительных органов уже задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую вубийстве своего новорожденного сына, которого она выбросила на помойку. Малышаона задушила чулком. Преступница работает уборщицей на одном из заводов городаи имеет троих несовершеннолетних детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".В Омской области ревнивый мужчина зарубил пенсионера, застав его со своейсожительницей, передаетПо даннымследствия, обвиняемый и его 31-летняя любовница распивали спиртное у 61-летнегознакомого. Ночью омич ушел к себе домой, оставив подругу в гостях у пенсионера.Утром мужчина вернулся, застав сожительницу обнаженной, и нанес несколькоударов топором пенсионеру и женщине. В результате первый скончался на месте,омичку с тяжелой черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждениямидоставили в больницу. "Отелло" сам пришел в полицию и раскаялсяв содеянном. Дело направлено в суд.результате тройного ДТП в Сарапульском районе Удмуртии погибли два человека, сообщает Авария произошла 12 марта на 27 километре автодороги"Сарапул-Воткинск". 53-летний водитель Lada Priora столкнулся с движущимся впереди автомобилем УАЗ, за рулемкоторого находился 55-летний мужчина. После это УАЗ выехал на полосу дорогивстречного движение, где врезался в ВАЗ. В результате ДТП водитель ВАЗаскончался на месте, его пассажиры: 35-летняя женщина и пятилетняя девочкаполучили травмы и были госпитализированы. Водитель УАЗа от полученных травмскончался в больнице. 54-летняя женщина, находившаяся в салоне этогоавтомобиля, получила травмы.По информациив одной из социальных сетей былоопубликовано фото с "НЛО", который повис над Уралмашем вЕкатеринбурге. На снимке очевидец запечатлел объект сподсветкой. Некоторые пользователи сразу предположили, что это инопланетяне. Нобольшинство екатеринбуржцев узнали дирижабль, с которого велась запись матча"Урал" – "Локомотив".Под Волгоградом школьникиз интереса к анатомии разделал чужую домашнюю кошку, пишет портал Жительница Котельниково нашла своего распотрошенногопитомца на лестничной клетке. Сотрудники ПДН сработали крайне оперативно и задержали16-летнего садиста. Во время допроса девятиклассник пояснил, что сначала онзадушил животное, чтобы оно не сопротивлялось, а затем куском арматуры вскрыл кошкегрудную клетку с целью увидеть, как она устроена изнутри.В Башкирии21-летняя учительница-наркоманкауволилась только после прокурорской проверки, передает Девушка работалапреподавателем начальных классов школы №4 в Ишимбае. Еще в ноябре прошлого годаона была задержана полицейскими, когда находилась под действием "спайса". Судпривлек педагога к административной ответственности, однако руководство неуволило нерадивую сотрудницу. Учительница покинула школу по собственномужеланию только после прокурорской проверки.В Иглинском районе Башкирии сотрудниками полициизадержан 23-летний рецидивист, подозреваемый в краже меда на одной из местныхпасек. Также к совершению кражи оказались причастны двое подростков. Попредварительным данным, злоумышленник угрозами заставил своих несовершеннолетнихзнакомых проникнуть на территорию пасеки и похитить рамки с медом изутепленного помещения для зимовки пчел. По факту кражи полицией возбужденоуголовное дело. Подозреваемый находится под стражей, сообщает