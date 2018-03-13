Абоненты «Ростелекома» во Владимирской области могут получить бонусы за онлайн-покупки – благодаря проекту с admitad. Благодаря партнерству с admitad в программе лояльности «Ростелекома» появилась возможность получать бонусы компании за покупки в более чем 60 популярных онлайн-магазинах – партнерах сети, включая Lamoda, М.Видео, «Спортмастер», ЛитРес, Media Markt и многие другие.

13.03.2018Благодаря партнерству с admitad в программе лояльности Ростелекома появилась возможность получать бонусы компании за покупки в более чем 60 популярных онлайн-магазинах – партнерах сети, включая Lamoda, М.Видео, Спортмастер, ЛитРес, Media Markt и многие другие.С каждых 100 рублей, потраченных в онлайн-магазине, клиентам Ростелекома начисляются бонусы компании. Для получения бонусов за онлайн-покупки необходимо:авторизоваться в Едином личном кабинете абонента Ростелекома;найти ссылку и перейти по ней на сайт интересующего магазина;сделать заказ и оплатить покупку.Федеральная программа лояльности Бонус предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами Ростелекома. Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на продукты Ростелекома. Так, абоненты Интерактивного ТВ смогут в обмен на бонусы смотреть фильмы из Видеопроката, подключить пакеты телеканалов и сервис Управление просмотром. Интернет-пользователи имеют возможность получить скидки на для оплаты услуги или, например, активировать подписку на антивирусы. Пользователи телефонии могут воспользоваться дополнительными минутами разговоров.В зависимости от количества накопленных бонусов каждому участнику программы присваиваются статусы: Базовый, Стандартный, Привилегия и VIP, предоставляющие различные привилегии при обмене бонусов на подарки.Начисление бонусов производится ежемесячно всем участникам программы в зависимости от общей стоимости оказанных услуг. У абонентов есть возможность получить дополнительные бонусы: за пополнение лицевого счета на сумму свыше 1000 рублей, заполнение анкеты участника программы Бонус, участие в опросах и специальных акциях, подписку на группы Ростелекома в социальной сети вКонтакте, а также в день рождения участника.Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе Программа Бонус Единого личного кабинета абонента Ростелекома. С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте .Компания admitad успешно развивает программы лояльности, опираясь на солидный пул ведущих интернет-магазинов и налаженный процесс интеграции партнеров (включая API и гарантии выплат).* * *– одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.* * *была создана 1 октября 2009 года. Официальный запуск состоялся 1 марта 2010 года. admitad доверяют ведение партнерской программы такие рекламодатели как Lamoda, KupiVip, AliExpress, Booking.com, GearBest, Qatar Airways, YOOX, SHOPBOP, Papa John’s, Л’Этуаль, МТС, МегаФон, Delivery Club и другие. С компанией работает более 1 500 рекламодателей, более 650 000 веб-мастеров, которые суммарно дают более 5 000 000 целевых посетителей в сутки.