Абоненты «Ростелекома» во Владимирской области могут получить бонусы за онлайн-покупки – благодаря проекту с admitad. Благодаря партнерству с admitad в программе лояльности «Ростелекома» появилась возможность получать бонусы компании за покупки в более чем 60 популярных онлайн-магазинах – партнерах сети, включая Lamoda, М.Видео, «Спортмастер», ЛитРес, Media Markt и многие другие.
13.03.2018
Благодаря партнерству с admitad в программе лояльности Ростелекома появилась возможность получать бонусы компании за покупки в более чем 60 популярных онлайн-магазинах – партнерах сети, включая Lamoda, М.Видео, Спортмастер, ЛитРес, Media Markt и многие другие.
С каждых 100 рублей, потраченных в онлайн-магазине, клиентам Ростелекома начисляются бонусы компании. Для получения бонусов за онлайн-покупки необходимо:
авторизоваться в Едином личном кабинете абонента Ростелекома;
найти ссылку и перейти по ней на сайт интересующего магазина;
сделать заказ и оплатить покупку.
Федеральная программа лояльности Бонус предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами Ростелекома. Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на продукты Ростелекома. Так, абоненты Интерактивного ТВ смогут в обмен на бонусы смотреть фильмы из Видеопроката, подключить пакеты телеканалов и сервис Управление просмотром. Интернет-пользователи имеют возможность получить скидки на для оплаты услуги или, например, активировать подписку на антивирусы. Пользователи телефонии могут воспользоваться дополнительными минутами разговоров.
В зависимости от количества накопленных бонусов каждому участнику программы присваиваются статусы: Базовый, Стандартный, Привилегия и VIP, предоставляющие различные привилегии при обмене бонусов на подарки.
Начисление бонусов производится ежемесячно всем участникам программы в зависимости от общей стоимости оказанных услуг. У абонентов есть возможность получить дополнительные бонусы: за пополнение лицевого счета на сумму свыше 1000 рублей, заполнение анкеты участника программы Бонус, участие в опросах и специальных акциях, подписку на группы Ростелекома в социальной сети вКонтакте, а также в день рождения участника.
Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе Программа Бонус Единого личного кабинета абонента Ростелекома. С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте .
Компания admitad успешно развивает программы лояльности, опираясь на солидный пул ведущих интернет-магазинов и налаженный процесс интеграции партнеров (включая API и гарантии выплат).
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– одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.
Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
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была создана 1 октября 2009 года. Официальный запуск состоялся 1 марта 2010 года. admitad доверяют ведение партнерской программы такие рекламодатели как Lamoda, KupiVip, AliExpress, Booking.com, GearBest, Qatar Airways, YOOX, SHOPBOP, Papa John’s, Л’Этуаль, МТС, МегаФон, Delivery Club и другие. С компанией работает более 1 500 рекламодателей, более 650 000 веб-мастеров, которые суммарно дают более 5 000 000 целевых посетителей в сутки.