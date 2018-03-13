Brand GG представит всесезонную мужскую коллекцию King of the streets на Недели моды в Москве 21 марта. Это революционная коллекция в стиле sport-glam, smart-casual и street-style, ставшая результатом исследования и работы дизайнера Геннадия Горбачева с направлениями, которые еще не освоены на российском рынке высокой моды.

"Brand GG" представит всесезонную мужскую коллекцию "King of the streets" на Недели моды в Москве 21 марта. Это революционная коллекция в стиле sport-glam, smart-casual иstreet-style, ставшая результатом исследования и работы дизайнера ГеннадияГорбачева с направлениями, которые еще не освоены на российском рынке высокоймоды.В основе новой коллекции, состоящей из 25потрясающе "вкусных" образов для мужчин – яркий визуальный язык, так и притягивающийк себе успех. Главной задачей дизайнер, вдохновленный людьми, которые ведуточень активный образ жизни, выбрал создание красивой и невероятно практичнойодежды. Хорошо понимающий, как вовсем важен комфорт и удобство не в ущерб стилю и яркости образа, он пошилкачественную и влюбляющую в себя с первого взгляда одежду.Коллекция посвящена мужчинам с самым разнымхарактером. Они могут быть завсегдатаями сигарных клубов, от которых пахнетянтарным ромом и гаванскими сигарами, водителями кроваво-красных спорт-каров,владельцами яхт, бороздящих лазурные воды, биржевыми магнатами и основателямибизнеса. Их общая черта – супер-активность, стремление успеть все и бесстрашиеперед бешеным ритмом жизни. Они успешны, видны издалека ицелеустремленны.Геннадий Горбачев предлагает облачиться встильные вещи из трикотажа, футера, джерси, плащевых тканей и джинсы с отделкойнашивками и шевронами. Вроде бы уже знакомые названия тканей, но в новом стиле,новых формах, новом дизайне. По признанию самого дизайнера коллекция амбициозноготовится создать историю нового качества на российском рынкеfashion-индустрии."Я не отражаю изменения, а стремлюсь ихвызывать" – это выражение прекрасно характеризует смелость, яркость и революционностьстиля новой коллекции "Brand GG", что вот-вот с силой урагана ворвется в модныймир.Экспертным стилистом коллекции станет АлександрБелов, обладатель премий "Стилист года", "Глянцевый имиджмейкергода", который так же примет участие в показе.Кроме того в рамках показа на подиум выйдут участники проекта TOP SEXY SHOWMAN.Показ "Brand GG" состоится 21 мартав 19:00 на Неделе Моды в Москве в Гостином Дворе.