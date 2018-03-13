Brand GG представит всесезонную мужскую коллекцию King of the streets на Недели моды в Москве 21 марта. Это революционная коллекция в стиле sport-glam, smart-casual и
street-style, ставшая результатом исследования и работы дизайнера Геннадия
Горбачева с направлениями, которые еще не освоены на российском рынке высокой
моды.
"Brand GG" представит всесезонную мужскую коллекцию "King of the streets" на Недели моды в Москве 21 марта. Это революционная коллекция в стиле sport-glam, smart-casual и
street-style, ставшая результатом исследования и работы дизайнера Геннадия
Горбачева с направлениями, которые еще не освоены на российском рынке высокой
моды.
В основе новой коллекции, состоящей из 25
потрясающе "вкусных" образов для мужчин – яркий визуальный язык, так и притягивающий
к себе успех. Главной задачей дизайнер, вдохновленный людьми, которые ведут
очень активный образ жизни, выбрал создание красивой и невероятно практичной
одежды. Хорошо понимающий, как во
всем важен комфорт и удобство не в ущерб стилю и яркости образа, он пошил
качественную и влюбляющую в себя с первого взгляда одежду.
Коллекция посвящена мужчинам с самым разным
характером. Они могут быть завсегдатаями сигарных клубов, от которых пахнет
янтарным ромом и гаванскими сигарами, водителями кроваво-красных спорт-каров,
владельцами яхт, бороздящих лазурные воды, биржевыми магнатами и основателями
бизнеса. Их общая черта – супер-активность, стремление успеть все и бесстрашие
перед бешеным ритмом жизни. Они успешны, видны издалека и
целеустремленны.
Геннадий Горбачев предлагает облачиться в
стильные вещи из трикотажа, футера, джерси, плащевых тканей и джинсы с отделкой
нашивками и шевронами. Вроде бы уже знакомые названия тканей, но в новом стиле,
новых формах, новом дизайне. По признанию самого дизайнера коллекция амбициозно
готовится создать историю нового качества на российском рынке
fashion-индустрии.
"Я не отражаю изменения, а стремлюсь их
вызывать" – это выражение прекрасно характеризует смелость, яркость и революционность
стиля новой коллекции "Brand GG", что вот-вот с силой урагана ворвется в модный
мир.
Экспертным стилистом коллекции станет Александр
Белов, обладатель премий "Стилист года", "Глянцевый имиджмейкер
года", который так же примет участие в показе.
Кроме того в рамках показа на подиум выйдут участники проекта TOP SEXY SHOWMAN.
Показ "Brand GG" состоится 21 марта
в 19:00 на Неделе Моды в Москве в Гостином Дворе.