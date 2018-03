× HTML-Код для вставки в блог или сайт

Brand GG представляет революционную коллекцию King of the streets - Brand GG представит всесезонную мужскую коллекцию King of the streets на Недели моды в Москве 21 марта. Это революционная коллекция в стиле sport-glam, smart-casual и street-style, ставшая результатом исследования и работы дизайнера Геннадия Горбачева с направлениями, которые еще не освоены на российском рынке высокой моды.