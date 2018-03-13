В Министерство иностранных дел России вызван посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

В Министерство иностранных дел России вызван посол Великобритании в РФ Лори Бристоу. Об этом "Интерфаксу" сообщили в дипломатическом ведомстве.Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ждет от Москвы разъяснений по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери до вечера 13 марта. По словам представителей британского правительства, бывшего российского разведчика и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. 14 марта пройдет заседание британского Совета по нацбезопасности по делу Скрипаля, после чего Мэй изложит в парламенте меры в отношении России.В ответ на эти заявления глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что страна, которую обвиняют в изготовлении химоружия, имеет полное право получить его образцы. Ответ на такой запрос дается в течение десяти дней."При этом запрашиваемая сторона имеет полное право получить доступ к этому веществу, о применении которого идет речь, чтобы иметь возможность провести собственный анализ данной субстанции", — подчеркнул министр иностранных дел РФ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала происходящее об очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации.