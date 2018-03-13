Она много лет не общалась с артистом. Но пообещала вспомнить его добрым словом.

Она много лет не общалась с артистом. Но пообещала вспомнить его добрым словом.Олег Табаков был женат дважды. Первой его супругой стала актриса Людмила Крылова, с которой он прожил с 1959 до 1994 год. Она родила Табакову сына Антона и дочь Александру. Правда, расставались тяжело. "С Табаковым я контакт давным-давно перестала поддерживать. Думала, новая семья его выходит", – так отреагировала Крылова на звонок со словами соболезнования.Рассказала она и о реакции старших детей артиста на его смерть. "Насчет Александры сказать ничего не могу, не знаю где она сейчас. Давно с ней не общалась. У нее своя жизнь, у меня – своя. Также, как и у внучки Полины (дочь Александры от первого брака с немецким актером Яном Лиферсом. – Прим. Ред.). В то же время, наш сын Антон, хоть и имел очень напряженные отношения с отцом, сумел понять и простить его", – поразила Людмила скандальным заявлением.С самой Александрой Крылова не знается уже много лет. Не общалась дочь и с отцом – прекратила все контакты сразу после его развода. Поэтому неизвестно, будет ли она 15 марта на похоронах. Что же касается 79-летней Людмилы Крыловой, то заявляла в интервью , что обязательно вспомнит Олега Табакова добрым словом, однако "без помощи прессы".Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н.И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис — заражение крови. 2 декабря наступило резкое ухудшение – он впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года он умер от сердечного приступа