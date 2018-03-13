Экс-тренер
сборной команды России по тяжелой атлетике во время Олимпиады в австралийском
Сиднее Юрий Плотников умер по пути на собственную свадьбу. Что послужило
причиной трагедии пока не уточняется.
Экс-тренер
сборной команды России по тяжелой атлетике во время Олимпиады в австралийском
Сиднее Юрий Плотников умер по пути на собственную свадьбу. Что послужило
причиной трагедии пока не уточняется.
Инцидент произошел накануне
днем в аэропорту "Домодедово" на борту самолета Москва – Анталия. Спортсмен
вместе со спутницей собирался в отпуск. На турецком курорте они планировали узаконить
свои отношения и провести медовый месяц. Однако во время посадки Юрию стало
плохо, он начал тяжело дышать, потом захрипел и скончался. Вылет самолета задержали. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.
"Я с Юрой разговаривал
буквально за пару дней до его кончины. Он мне сказал, что скоро улетает за
границу со своей новой женщиной, с которой хочет сочетаться узами брака. Потом
ему нужно было закончить кое-какие дела по наследству", – цитирует "Московский
комсомолец" друга Плотникова, Максима.
Добавим, что тренер
планировал жениться в третий раз. Его вторая супруга недавно умерла и оставила ему квартиру в
Болгарии.
Плотников Юрий Борисович —
заслуженный тренер России. Под его руководством сборная штангистов нашей страны
завоевала на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году одну серебряную и две
бронзовых медали. Юрий Борисович уже давно отошел от спорта и жил на пенсионные накопления.