Экс-тренер сборной команды России по тяжелой атлетике во время Олимпиады в австралийском Сиднее Юрий Плотников умер по пути на собственную свадьбу. Что послужило причиной трагедии пока не уточняется.

Экс-тренерсборной команды России по тяжелой атлетике во время Олимпиады в австралийскомСиднее Юрий Плотников умер по пути на собственную свадьбу. Что послужилопричиной трагедии пока не уточняется.Инцидент произошел наканунеднем в аэропорту "Домодедово" на борту самолета Москва – Анталия. Спортсменвместе со спутницей собирался в отпуск. На турецком курорте они планировали узаконитьсвои отношения и провести медовый месяц. Однако во время посадки Юрию сталоплохо, он начал тяжело дышать, потом захрипел и скончался. Вылет самолета задержали. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины."Я с Юрой разговаривалбуквально за пару дней до его кончины. Он мне сказал, что скоро улетает заграницу со своей новой женщиной, с которой хочет сочетаться узами брака. Потомему нужно было закончить кое-какие дела по наследству", – цитирует "Московскийкомсомолец" друга Плотникова, Максима.Добавим, что тренерпланировал жениться в третий раз. Его вторая супруга недавно умерла и оставила ему квартиру вБолгарии.Плотников Юрий Борисович —заслуженный тренер России. Под его руководством сборная штангистов нашей странызавоевала на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году одну серебряную и двебронзовых медали. Юрий Борисович уже давно отошел от спорта и жил на пенсионные накопления.