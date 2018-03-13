В 12:00 по московскому времени 13 марта стартовал второй период второго этапа продажи билетов на игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Он продлится до 3 апреля. Билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.

В 12:00 по московскому времени 13 марта стартовал второй период второго этапа продажи билетов на игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Он продлится до 3 апреля. Билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.В продаже будут доступны билеты на все матчи, кроме финала и встречи между сборными Аргентины и Исландии, отмечает ТАСС. Их можно приобрести на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА). Самые дешевые билеты четвертой категории стоимостью 1280 рублей будут доступны на определенные матчи группового этапа, они предназначены только для граждан РФ. Всего ФИФА выделила 350 тыс. билетов четвертой категории, из них 60% были распределены на первом этапе.Ранее ФИФА сообщила о том, что на предстоящий чемпионат мира-2018 в России продано 1 миллион 303 тысячи 616 билетов.