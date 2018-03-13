19 февраля мы рассказали историю Василисы Бабчук из Приморского края. Василиса живет в дальневосточном городе Спасск-Дальний. У девочки врожденный порок сердца, вторичный дефект межпредсердной перегородки. Недавнее обследование показало, что размер дефекта увеличивается, необходима операция.

19 февраля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Василисы Бабчук из Приморского края. Василиса живет в дальневосточном городе Спасск-Дальний. У девочки врожденный порок сердца, вторичный дефект межпредсердной перегородки. Недавнее обследование в краевой клинике показало, что размер дефекта увеличивается, Василисе необходима срочная операция на сердце.Рады сообщить: вся необходимая сумма (415 663 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 375 116 руб. 27 994 руб. собрали телезрители ГТРК "Владивосток". 117 321 руб. собрали читатели Русфонда. Всего собрано 520 431 руб. Госпитализация в апреле–2018. Родители Василисы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".