В СМИ муссируются упорные слухи о разводе Дарьи Мороз и Константина Богомолова. Журналисты связались с самими деятелями кино, чтобы прояснить ситуацию.

В СМИ муссируются упорные слухи о разводе Дарьи Мороз и Константина Богомолова. Журналисты связались с самими деятелями кино, чтобы прояснить ситуацию.34-летняя Дарья Мороз и 42-летний Константин Богомолов вместе около восьми лет. Супруги воспитывают общую дочь Анну, которая появилась на свет в сентябре 2010 года. Однако с недавних пор появилась информация о том, что в отношениях супругов все далеко не гладко. Пара не выходит в свет вместе, в социальных сетях стало меньше общих фото, а в окружении и вовсе утверждают, что Дарья и Константин разъехались."Слухи об их разводе ходят с позапрошлой осени. Страсть там давным-давно прошла. Богомолов надолго уезжает в командировки. Работает и в России, и в Европе. Даша жаловалась подругам, что для него на первом месте карьера. Они, скорее всего, и не живут вместе. Приезжают и уезжают из театра всегда порознь. Оформили ли официально развод – никто не знает. Но у них ведь такой еще момент: у них дочка, которую Богомолов просто обожает", – цитирует близкого к паре человека .Журналисты решили связаться с самими супругами, чтобы прояснить ситуацию. Дарья Мороз оказалась немногословной. "Развод… За пять минут про это не расскажешь. А встретиться с вами до конца марта, извините, не могу: съемки, репетиции, ледовое шоу", – приводит слова актрисы издание со ссылкой на .Не внес ясности и Константин Богомолов. "Семейная жизнь разделяется на два, три года, семь лет, 13-ть и 30-ть. Но я ужасно не люблю эти психологические градации. Сейчас ведь как раз седьмой год у нас", – философски сообщил режиссер. На вопрос репортеров, почему он в последнее время выходит в свет в одиночестве, Богомолов ответил коротко: "Так вышло".