По словам руководителя ведомства Любови Кукушкиной, в числе приоритетов - демографическая политика.

Департамент социальной защиты населения подвел итоги прошлого года и поставил задачи на будущее.По словам руководителя ведомства Любови Кукушкиной, в числе приоритетов - демографическая политика. На этом акцентировал внимание в своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что демографическая политика доказала свою результативность, продлена программа материнского капитала, предусмотрены адресные выплаты при рождении первенца, а также второго и третьего ребёнка. Во Владимирской области в этих направлениях уже проводится серьезная работа. Так, семьи региона, имеющие среднедушевой доход ниже 15924 рублей, при рождении первенца теперь дополнительно получают 9752 рубля в месяц. Всего эту выплату в 2018 году по прогнозам получат около 4 тысяч семей.Впервые в 2017 году при формировании областного бюджета расходы на государственную поддержку семей с детьми выделены в отдельный раздел «детский бюджет» в объеме 16,3 млрд. рублей. На осуществление социальных выплат семьям с детьми из «детского бюджета» направлено 2,3 миллиарда рублей.Особое внимание уделяется многодетным семьям. Их численность в области за последние 4 года возросла с 6700 почти до 11 тысяч семей. Более 5 с половиной тысяч таких семей ежемесячно получают дополнительные выплаты. Работает программа регионального материнского (семейного) капитала. На третьего и последующих детей единовременно выплачивается по 57882 рубля. По итогам прошлого года 2100 семей воспользовались этой поддержкой. Увеличен с 2017 года размер региональной выплаты при рождении тройни до 100 тысяч рублей. Организуется и отдых многодетных и малообеспеченных семей. На Черноморском побережье Краснодарского края, в Словении в 2017 году бесплатно отдохнули почти 1500 человек из многодетных и малоимущих семей, более 900 из них – дети.Также одним из важнейших направлений работы в социальной сфере является обеспечение достойных условий жизни инвалидов и пожилых людей. Как отметила Любовь Кукушкина, на это направлены государственные подпрограммы – «Доступная среда» и «Старшее поколение». Они реализуются при поддержке федерального бюджета. Так, благодаря реализации этих программ в 2018 году более 40 крупных социальных объектов станут доступными для инвалидов, начнется строительство нового корпуса на 100 мест в Арбузовском психоневрологическом интернате в Собинском районе. В 2017 году полностью ликвидирована очередность в психоневрологические учреждения региона.Четвертый год подряд во Владимирской области продолжается реализация социального проекта «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста». Всего за время его реализации прошло 409 мероприятий, в которых участвовало 143,5 тысячи человек. В 2018 году планируется провести почти 400 мероприятий.В 2017 году Владимирская область заняла 14-е место в Национальном рейтинге социально-экономического развития и получила от Правительства России премию в 462 млн. рублей. Часть этих средств направлена, в том числе, на развитие социальной сферы. На полученные средства планируется в этом году закупить 8 автобусов с подъемниками для инвалидов, а также около 600 единиц специализированного оборудования для пунктов проката средств реабилитации и адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые сегодня работают во всех городах и районах области.