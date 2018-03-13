Молодая особа стала известна в Сети эротическими снимками с незнакомцами. Девушка находит
ухажеров через Tinder и просит изобразить откровенную сцену.
Молодая особа стала известна в Сети эротическими снимками с незнакомцами. Девушка находит
ухажеров через Tinder и просит изобразить откровенную сцену.
24-летняя
датчанка Мари Хильд создала фотопроект Lifeconstruction, в рамках которого она находит
раскрепощенных мужчин и женщин и фотографируется с ними в первые полчаса
знакомства, имитируя близкие отношения. Девушка стремится создать у пользователей
ощущение длительной связи и искренней любви у пары на снимке.
На
публикациях она обнимает и целует незнакомцев в романтичной и домашней атмосфере:
в кровати, на кухне, гостиной и ванной комнате. Таким экстравагантным способом юная
леди стремится разнообразить удручающе однотипные посты в Instagram. По словам Мари
у нее уже нет сил видеть одни и те же "вылизанные посты, фотографии и
обновления".
"Я думаю, нам сегодня не хватает общения в
реальном мире. Как я вижу, ситуация только усугубляется, и в этом виноваты
социальные сети. Иронично, что мой проект не может существовать без Tinder", – цитирует
фотографа интернет журнал BoredPanda.
Tinder– это популярное
приложение для мобильных устройств предназначенное для романтических знакомств
в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. Программа работает
только с аккаунтами социальной сети Facebook. Оно в большей степени популярно
для поиска длительных отношений, особенно среди женщин; однако частью
пользователей применяется, в том числе, для заведения "краткосрочных отношений"
и секса без обязательств.