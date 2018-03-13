Ученые Гронингенского университета в Нидерландах выяснили, что физические упражнения менее эффективны для похудения, чем специально выверенный рацион. Они уверены, что стройность обеспечивает употребление в пищу продуктов с низким содержанием жиров и калорий.

Ученые Гронингенскогоуниверситета в Нидерландах выяснили, что физические упражнения менее эффективныдля похудения, чем специально выверенный рацион. Они уверены, что стройность обеспечивает употреблениев пищу продуктов с низким содержанием жиров и калорий.Специалисты провели несложный экспериментна мышах. Были отобраны несколько групп грызунов в возрасте от шести месяцев додвух лет. Некоторые животные сидели на диете с высоким содержанием жиров, анекоторые с низким. При этом более старым мышкам давали корм с малымсодержанием калорий или им был обеспечен доступ к беговому колесу.Исследование показало, что главныевиновники ожирения микроглии − клетки иммунной системы (макрофаги). Они участвуютв разрушении и поглощении инородных агентов и погибших клеток. Оказалось, что у грызунов, употреблявшихв пищу малокалорийную и нежирную пищу, активность микроглии в мозге заметноснизилась, сообщает журнал журнале Frontiers inMolecular Neuroscience. Также эксперты добавили, что старение и ожирение вредно для серого вещества: вызывают хронические воспалительные процессы в специфических областях мозга, включая гипоталамус, мозолистое тело и свод мозга, состоящий из белого вещества.Как писали Dni.Ru, в России зафиксировали бум продаж средствдля похудения. Выручка аптек от реализации этих препаратов в 2017 году вырослана 20%, составив 3,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом, объем продажтаких препаратов увеличился на 12%. В 2017 году аптеки реализовали 1,4 миллионаупаковок таких медикаментов. Примечательно, что БАДы для похудения россиянестали покупать реже, отдавая предпочтение именно лекарствам.Эксперты отметили, что за последние годы выросло числограждан, имеющих проблемы с лишним весом. Примерно 58% россиян имеют избыточнуюмассу тела, из них 25% страдают от ожирения. Медики подчеркнули, что люди ведутмалоподвижный образ жизни, поэтому нужно сокращать количество потребляемыхкалорий.