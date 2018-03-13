Денис Калинин не вынес упреков своей тещи в несерьезной профессии. Эти слова и стали последней каплей, после которой концертный директор DJ Грува набросился на женщину с кулаками.

Денис Калинин не вынес упреков своей тещи в "несерьезной"профессии. Эти слова и стали последней каплей, после которой концертныйдиректор DJ Грува набросился на женщину с кулаками.Теща Дениса Калинина, по его словам, "пилила".Женщина упрекала зятя в том, что у него "не профессия", а такжевысказывала предположения, что ее дочь скоро найдет другого мужа. Об этомсообщает Life.ru со ссылкой нателеграмм-канал Mash.Dni.Ru ранее сообщали, что концертныйдиректор знаменитого диджея Денис Калинин задержан в Москве по подозрению вубийстве своей тещи. Трагедия произошла 6 марта.Тело задушенной женщины нашли в квартире Дениса, где онживет с маленькой дочерью и женой. Супруга мужчины работает стюардессой, она втот день находилась в Пекине.По версии следствия, утром 6 марта в квартире дома вСтаросадском переулке 34-летний Калинин в ходе конфликта избил 77-летнююженщину, после чего задушил. После случившегося мужчина вызвал скорую помощь.Прибывшие полицейские обратили внимание на беспорядок в квартире и поврежденияна теле пожилой женщины. Тогда подозреваемый пояснил, что теща плохо о нем отозвалась.Оскорбившись, Калинин набросился на пенсионерку.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленноепричинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смертьпотерпевшего". Денис Калинин является концертным директором не только DJГрува, но и таких персон шоу-бизнеса, как Александр Анатольевич, ИренаПонарошку и Катя Чехова.