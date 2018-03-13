Бывший директор московской школы №1317 Константин Петров, обвиненный в хищении 208 миллионов рублей,
найден в квартире родственников. Мужчина скрывался от правосудия с мая 2011
года.
Бывший директор московской школы №1317 Константин Петров, обвиненный в хищении 208 миллионов рублей,
найден в квартире родственников. Мужчина скрывался от правосудия с мая 2011
года.
Полицейские
нашли злоумышленника в шкафу, где тот попытался спрятаться от стражей порядка. По
предварительным данным, Петрову вменяется хищение средств, которые родители школьников
отдавали на улучшение условий обучения.
Экс-директор
создал целый фонд, куда москвичи и перечисляли деньги. Оказалось, что средства
шли не на нужны учреждения, а в карман руководителя.
"В ходе
оперативно-разыскных мероприятий на улице Академика Анохина задержан 39-летний
бывший директор одного из учебных заведений, который с мая 2011 года находился
в розыске по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном
размере и превышении должностных полномочий", – цитирует начальника управления информации
и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрия Титова
РЕН ТВ. Константин Петров уже помещен под стражу.
Поборы и взятки в учебных заведениях в России,
к сожалению, не редкость. Как ранее писали Dni.Ru, студентке омской медицинской академии грозит наказание
вплоть до восьми лет колонии за "денежное вознаграждение" преподавателю. Известно,
что 9 октября 2017 года девушка, которая три раза не смогла сдать экзамен по
фармакологии, попыталась передать педагогу 50 тысяч рублей, чтобы получить
положительную оценку. Однако экзаменатор не стал брать деньги, а сообщил об
этом правоохранителям, которые и зафиксировали весь процесс.