Бывший директор московской школы №1317 Константин Петров, обвиненный в хищении 208 миллионов рублей, найден в квартире родственников. Мужчина скрывался от правосудия с мая 2011 года.

Бывший директор московской школы №1317 Константин Петров, обвиненный в хищении 208 миллионов рублей,найден в квартире родственников. Мужчина скрывался от правосудия с мая 2011года.Полицейскиенашли злоумышленника в шкафу, где тот попытался спрятаться от стражей порядка. Попредварительным данным, Петрову вменяется хищение средств, которые родители школьниковотдавали на улучшение условий обучения.Экс-директорсоздал целый фонд, куда москвичи и перечисляли деньги. Оказалось, что средствашли не на нужны учреждения, а в карман руководителя."В ходеоперативно-разыскных мероприятий на улице Академика Анохина задержан 39-летнийбывший директор одного из учебных заведений, который с мая 2011 года находилсяв розыске по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупномразмере и превышении должностных полномочий", – цитирует начальника управления информациии общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрия ТитоваРЕН ТВ. Константин Петров уже помещен под стражу.Поборы и взятки в учебных заведениях в России,к сожалению, не редкость. Как ранее писали Dni.Ru, студентке омской медицинской академии грозит наказаниевплоть до восьми лет колонии за "денежное вознаграждение" преподавателю. Известно,что 9 октября 2017 года девушка, которая три раза не смогла сдать экзамен пофармакологии, попыталась передать педагогу 50 тысяч рублей, чтобы получитьположительную оценку. Однако экзаменатор не стал брать деньги, а сообщил обэтом правоохранителям, которые и зафиксировали весь процесс.