За последние сутки на одного больного корью в регионе стало больше. Накануне мы рассказали о 9 заболевших. Как сообщает облздрав, сегодня зафиксировали 10 случай у ребёнка. Все заболевшие не были привиты. Возможно, инфекцию завезли к нам из Москвы. Чтобы локализовать вспышку кори, введён карантин в двух детских инфекционных отделениях 2 горбольницы. Развернуты дополнительные койки. Медики подчеркивают, единственная надежная защита от инфекции - вакцинация.

13.03.2018За последние сутки на одного больного корью в регионе стало больше. Накануне мы рассказали о 9 заболевших. Как сообщает облздрав, сегодня зафиксировали 10 случай у ребёнка. Все заболевшие не были привиты. Возможно, инфекцию завезли к нам из Москвы. Чтобы локализовать вспышку кори, введён карантин в двух детских инфекционных отделениях 2 горбольницы. Развернуты дополнительные койки. Медики подчеркивают, единственная надежная защита от инфекции - вакцинация. Прививки против кори ставят детям от 1 до 6 лет и взрослыми до 55. Если человек не переболел корью или не был привит, то после контакта с больным заражения практически не избежать. Заболевание начинается с сильной головной боли, слабости и повышения температуры до 40 градусов. Если болезнь запустить, то от осложнений бывают и смертельные случаи.Метки: корь, болезнь, инфекция, заболевание, облздрав, больницы, прививки