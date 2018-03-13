Анастасия Волочкова после вдохновенного поста и видео, на котором она танцует Лебедя и меряется профессионализмом с коллегами, вновь попала под огонь критики. На сей раз поводом стал ее округлившийся животик, который явно виден на кадрах, размещенных в Инстаграме танцовщицы. Одни пользователи предположили, что Волочкова беременна. Однако большинство критиков указывают балерине на явно лишний для ее профессии вес и рекомендуют похудеть, прежде чем танцевать Лебедя.

Анастасия Волочкова после вдохновенного поста и видео, на котором она танцует Лебедя и "меряется профессионализмом" с коллегами, вновь попала под огонь критики.На сей раз поводом стал ее округлившийся животик, который явно виден на кадрах, размещенных в "Инстаграме" танцовщицы.Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 11, 2018 в 10:32 PDTОдни пользователи предположили, что, возможно, Волочкова беременна. Однако большинство критиков указывают балерине на явно лишний для ее профессии вес и рекомендуют похудеть, прежде чем танцевать Лебедя."Какой-то больно сальный пирог у лебедя в этих штанах (…) Никакой это не лебедь, а птеродактиль", — пишет один из пользователей."Вы бы, Волочкова, с такими призывами — "одеваемся пуанты, делаем шпагат и танцуем лебедя" — к балеринам обращались, к действующим солисткам и примам. А мы бы посмотрели, чей лебедь лучше: ваш или Лопаткиной. И поговорили о профессионализме. А чувствовать себя примой-балериной среди людей других профессий — это симптомы психических расстройств", — пишет другой пользователь.За танцовщицу вступаются ее поклонники. На это еще один из пользователей отвечает: "Да никто ж не говорит, чтоб она не танцевала (...) Ее просят не строить из себя великую балерину в настоящем времени, когда она никакого отношения к балету уже не имеет. Пусть танцует сколько угодно, только не громогласно, что то, что она делает, называть балетом. Собственно, все из-за этого, чтобы называли вещи своими именами".Ранее сама Анастасия Волочкова в своем "Инстаграме" уже ответила хейтерам, которые регулярно оставляют на ее странице в соцсети злобные комментарии.Балерина считает, что все эти злобные комментарии пишут "ущербные недолюбленные бабы", которых надо попросту "послать подальше".