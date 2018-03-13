Евгения Медведева не поедет на чемпионат мира по фигурному катанию. Серебряного призера Олимпиады-2018 в команде заменит Станислава Константинова.

Евгения Медведева не поедет на чемпионат мира по фигурномукатанию. Серебряного призера Олимпиады-2018 в команде заменит СтаниславаКонстантинова.Станислава Константинова – первая запасная российскойсборной в этом сезоне. Она и выступит на мировом первенстве в Милане. ЕвгенияМедведева турнир пропустит: так посоветовали медики."После углубленного медицинского обследования врачирекомендовали Евгении Медведевой не выступать на чемпионате мира", -сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках РоссииАлександр Коган.Медведева будет восстанавливаться от 4 до 8 недель – приусловии, что выполнит все рекомендации врачей. Медики рекомендовали Медведевойстрого ограничить высокие нагрузки на стопу, возникающие при исполнениибольшинства прыжковых элементов. Она должна соблюдать это требование во времятренировок в зале и на льду.Российская спортсменка в этом сезоне выступила на двухэтапах серии Гран-при. Однако финал турнира ей пришлось пропустить – из-за стрессовогоперелома ступни. Медведева успела восстановиться к январскому чемпионатуЕвропы, который прошел в Москве. Евгения с триумфом выступила на Олимпиаде вПхенчхане, завоевав две серебряные награды – в командном и личном турнирах. Лишьодин балл она уступила золотому призеру – Алине Загитовой, напоминает