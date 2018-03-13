Евгения Медведева не поедет на чемпионат мира по фигурному
катанию. Серебряного призера Олимпиады-2018 в команде заменит Станислава
Константинова.
Евгения Медведева не поедет на чемпионат мира по фигурному
катанию. Серебряного призера Олимпиады-2018 в команде заменит Станислава
Константинова.
Станислава Константинова – первая запасная российской
сборной в этом сезоне. Она и выступит на мировом первенстве в Милане. Евгения
Медведева турнир пропустит: так посоветовали медики.
"После углубленного медицинского обследования врачи
рекомендовали Евгении Медведевой не выступать на чемпионате мира", -
сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России
Александр Коган.
Медведева будет восстанавливаться от 4 до 8 недель – при
условии, что выполнит все рекомендации врачей. Медики рекомендовали Медведевой
строго ограничить высокие нагрузки на стопу, возникающие при исполнении
большинства прыжковых элементов. Она должна соблюдать это требование во время
тренировок в зале и на льду.
Российская спортсменка в этом сезоне выступила на двух
этапах серии Гран-при. Однако финал турнира ей пришлось пропустить – из-за стрессового
перелома ступни. Медведева успела восстановиться к январскому чемпионату
Европы, который прошел в Москве. Евгения с триумфом выступила на Олимпиаде в
Пхенчхане, завоевав две серебряные награды – в командном и личном турнирах. Лишь
один балл она уступила золотому призеру – Алине Загитовой, напоминает