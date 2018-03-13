На космодроме Плесецк ведется подготовка очередного броскового испытания новейшей межконтинентальной ракеты Сармат.

На космодроме Плесецк ведется подготовка очередного броскового испытания новейшей межконтинентальной ракеты "Сармат", передает РИА Новости.Как заявил журналистам во вторник начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, "Сармат" превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет по своим характеристикам. Так, при весе более 200 тонн, она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности.Герасимов напомнил, что первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года.1 марта президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил, что Минобороны России совместно с промышленностью приступило к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, получившей название "Сармат".