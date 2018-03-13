Российский пилот команды Williams Сергей Сироткин поделился ожиданиями от своего дебютного сезона в Формуле-1. По его словам, его задача – сделать все возможное и обойтись без неудачных выступлений.

Российский пилот команды Williams Сергей Сироткин поделился ожиданиями от своего дебютного сезона в "Формуле-1". По его словам, его задача – сделать все возможное и обойтись без неудачных выступлений."Я думаю, если говорить о приемлемом результате, то стоит рассматривать его применительно не к дебютной гонке, а в целом к команде — насколько он позволит нашей машине реализовать себя. Поэтому задача, которую я перед собой ставлю, — сделать то, что должен, и так, как умею, не пытаясь прыгнуть выше головы или сделать что-то сверхъестественное, — сказал Сироткин, которого цитирует ТАСС. — Моя задача — сделать так, чтобы, прежде всего, не было случая неудачных выступлений. А о дальнейших последствиях мне не стоит думать, это будет задача других людей".Первый этап "Формулы-1" – гран-при Австралии – пройдет в Мельбурне с 23 по 25 марта.