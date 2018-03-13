В южнокорейском Пхенчхане продолжаются зимние Паралимпийские игры. В очередной соревновательный день российские спортсмены завоевали еще три медали. Горнолыжник Алексей Бугаев принес российской команде пятое золото, одержав победу в соревнованиях стоячих спортсменов в суперкомбинации.

В южнокорейском Пхенчхане продолжаются зимние Паралимпийские игры. В очередной соревновательный день российские спортсмены завоевали еще три медали. Горнолыжник Алексей Бугаев принес российской команде пятое золото, одержав победу в соревнованиях стоячих спортсменов в суперкомбинации.После супергиганта Бугаев шел вторым, но в слаломе стал первым и в итоге занял первое место. Серебро завоевал француз Артур Боше, бронзу — новозеландец Адам Холл.Ранее на Паралимпиаде другой российский горнолыжник Валерий Редкозубов стал бронзовым призером в суперкомбинации среди спортсменов с нарушением зрения. А в той же категории атлетов биатлонистка Михалина Лысова стала серебряным призером в индивидуальной гонке на 10 км.