Любителям писать диктанты начнут давать уроки. С 15 марта во Владимире стартуют бесплатные подготовительные курсы Русский по четвергам. Они приурочены к международной акции Тотальный диктант. Планируется провести 5 занятий по полтора-два часа.

13.03.2018Любителям писать диктанты начнут давать уроки. С 15 марта во Владимире стартуют бесплатные подготовительные курсы "Русский по четвергам". Они приурочены к международной акции "Тотальный диктант". Планируется провести 5 занятий по полтора-два часа. Готовить к написанию диктанта будут профессиональные филологи. Вход на курсы свободный. Первое занятие состоится 15 марта во Владимирском филиале Финансового университета. Начало в 7 часов вечера.Метки: диктант, тотальный, акция, подготовка, курсы, Финуниверситет