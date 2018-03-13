Проститься с артистом смогут только близкие. Такова была воля родных.

Проститься с артистом смогут только близкие. Такова была воля родных.Церемония прощания с Олегом Табаковым начнется в 9 утра 15 марта на основной сцене МХТ им. Чехова. Во время гражданской панихиды будут усилены меры безопасности – ожидается присутствие первых лиц. А вот на отпевании смогут присутствовать только родственники актера. Об этом агентству "Москва" сообщили в Московской патриархии. "Отпевание будет закрытым для общественности по желанию родных. В связи с этим дата, время и место отпевания не разглашается", – заявил источник.Говорят, одной из причин такого решения послужило то обстоятельство, что за четыре проведенные в больнице месяца подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких артист сильно изменился – похудел, осунулся и стал почти неузнаваемым. К тому же родные хотят сказать последнее "прости" своему мужу, отцу и дедушке без вспышек камер и посторонних зевак.За несколько дней до смерти Табакова к нему в больничную палату приглашали священника для проведения обряда соборования. Священник позже рассказал, как проходит таинство у человека, который, как Олег Табаков, находясь в ясном уме и здравой памяти, нерегулярно каялся, причащался. "Такого умирающего надлежит единожды помазать святым маслом и почитать над ним молитву о даровании просветления ума, покаяния, восстания со одра болезни", – сообщил служитель культа.Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н.И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис — заражение крови. 2 декабря наступило резкое ухудшение – он впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года он умер от сердечного приступа.