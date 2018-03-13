HP сообщила о выпуске линейки устройств, разработанной с учетом специфических потребностей медицинских учреждений. Среди новинок – ноутбук HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition, моноблок HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition и монитор HP Healthcare Edition HC270cr.

HP сообщила о выпуске линейки устройств, разработанной с учетом специфических потребностей медицинских учреждений. Среди новинок – ноутбук HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition, моноблок HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition и монитор HP Healthcare Edition HC270cr.Материалы устройств подобраны таким образом, чтобы они без проблем выдерживали ежедневную очистку антисептическими средствами в течение всего срока службы. Специальное ПО HP Easy Clean позволяет быстро блокировать клавиатуру, сенсорный экран и тачпад ноутбука HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition на время очистки, избавляя от необходимости тратить время на выключение и включение системы.Все устройства новой медицинской линейки HP также оснащены считывающими устройствами RFID, которые поддерживают аутентификацию с помощью единой точки входа. Ноутбук и моноблок, кроме этого, поддерживают биометрическую аутентификацию. Обе эти технологии помогают надежнее защитить данные пациентов а также уделять больше времени пациентам, не тратя время на ввод логинов и паролей.Еще из интересных технологий ноутбук HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition может похвастаться системой HP Sure View 4-го поколения, эффективно защищающей данные на экране от подглядывания под углом, даже немного отличном от прямого. А у моноблока есть двусторонняя выдвижная камера, которая упрощает регистрацию пациентов и выдачу идентификационных карт.Наконец, устройства новой линейки HP для медицинских учреждений обеспечивают оптимальное взаимодействие между врачами и пациентом при оказании дистанционной медицинской помощи благодаря возможностям Vidyo Ready и Skype for Business. Как ожидается, ноутбук HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition поступит в продажу в Европе в мае 2018-го, а моноблок HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition и монитор HP Healthcare Edition HC270cr — месяцем позже.