Участник телестройки Саймон Марданшин вновь не смог сдержать свои эмоции. Парень вновь накинулся на свою избранницу Лену Хромину, когда та попыталась ему перечить.

Участник телестройки СаймонМарданшин вновьне смог сдержать свои эмоции. Парень вновь накинулся на своюизбранницу Лену Хромину, когда та попыталась ему перечить.Очередная разборка парызакончилась плачевно. Девушке сильно досталось от возлюбленного, с которымони уже несколько недель строят отношения. ОднакоСаймон и Лена часто конфликтуют и бранятся. Доходит дело и до рукоприкладства.Послеочередного скандала Марданшин принял решение ночевать отдельноот Хроминой. Но блондинка решила выяснить отношения и пришлак бойфренду. Она попыталась объясниться с парнем, но он не внимал словам.Тогда Лена запустила в Саймона первым попавшимся по руку предметом.Это буквальновывело участника телешоу из себя, он буквально озверел на глазах, передаетDom2Life.ru. "Дура, пожалуйста, брось меня!Брось меня, дура! Пусть она меня бросит, идиотка тупая!" – закричал он, набросившисьна невесту.Марданшин начал душить Хромину. Та попыталась уйти, ноСаймон перегородил ей путь, схватил девушку и вышвырнулиз вип-дома на заснеженную ночную улицу в одном белье для сна.Даже Илья Яббаров и Саша Гобозов, которые пытались разнять парочку,не смогли утихомирить драчуна.Поклонники "Дома-2" осудили поступок Саймона, оставивв его адрес массу негативных характеристик. "Это животное еще раз доказывает, что ненавидит женщин вообще","Неадекват", "Горилла узкоглазая", "Простообезьяна!!! Невоспитанный тупоголовый качок!!! Обделенный в детстве лаской,из-за этого оскалившийся на женский пол", – написали пользователи в Instagram. Однако были и те, ктопредположил, что Лена Хромина сама провоцирует парня на подобное поведение.Отметим, что СаймонМарданшин и раньше бил девушек. От его действий пострадали Марго Овсянникова иМэри Кулешова. И это лишь по сведениям, которые просочились в эфир.