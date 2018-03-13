Ученый Сергей Талк, живущий в Риге, ошарашил записью на своей странице в соцсети. Он утверждает, что актер Олег Табаков скончался в 2014 году.

Ученый Сергей Талк, живущий в Риге, ошарашил записью на своей странице в соцсети. Он утверждает, что актер Олег Табаков скончался в 2014 году."Олег Табаков – один из моих любимых актеров. Мне он, например, очень нравился в роли Искремаса в фильме "Гори, гори, моя звезда". Без него наше кино просто невозможно представить! Правда, умер он 11 марта 2014 года", – заявил Талк.По словам ученого, актер скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина. "Ну и что, что захоронят его четыре года спустя. Это бывает. В России все чаще и чаще", – иронично отметил Талк.Как писали Dni.Ru, 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы. Врачи диагностировали у него сепсис — заражение крови. 2 декабря наступило резкое ухудшение – актер впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.Церемония прощания с Табаковым состоится 15 марта на основной сцене МХТ имени Чехова. Во время гражданской панихиды будут усилены меры безопасности – ожидается появление первых лиц.Отметим, что Олег Павлович имел активную гражданскую позицию. В 2014 году он поставил подпись под письмом в поддержку позиции президента Путина в связи с воссоединением России и Крыма.