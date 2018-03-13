Многие воспринимают роды во сне, как
знак скорого наступления беременности наяву. Однако не все так просто, ведь аналогичное
сновидение может увидеть и мужчина.
Многие воспринимают роды во сне, как
знак скорого наступления беременности наяву. Однако не все так просто, ведь аналогичное
сновидение может увидеть и .
То, к чему снятся роды,
нельзя истолковать однозначно. Обычно в таких сновидениях присутствует множество
нюансов, которые определяют целиком. Каждая деталь может радикально
поменять значение увиденного. Так, сонник Миллера гласит, что если
пригрезилось, что она рожает, то это хороший знак: терзающие ее
негативные мысли в скором времени отступят, а проблемы разрешатся сами собой. Если
такой сон снится незамужней девушке, то стоит опасаться свою
репутацию. К чему же могут присниться роды мужчине? Миллер трактует сон как
символ того, что можно смело реализовывать все свои замыслы.
Ванга считала, что такое
сновидение свидетельствует о больших переменах в жизни. Если приснившиеся роды были
, но завершились успешно, то в жизненных делах вас ждут препятствия, которые
благополучно закончатся. Ясновидящая полагала, что видеть во сне, как при родах
кто-то из родных людей —
к с близкими. При этом ваши попытки наладить отношения не увенчаются
успехом. Приснившиеся собственные роды символизируют обновление жизни: судьба дает
вам шанс зачеркнуть прошлое и начать все с чистого листа.
По Фрейду сон, где вы
принимали роды, сулит романтическое знакомство с идеальным для вас партнером. Поначалу
вы не будете воспринимать его всерьез, так как иначе видите свою вторую половинку,
однако он будет терпелив и со временем заставит вас поверить в ваши отношения. По
мнению психолога, беременность в сновидении представителя сильного пола сулит его
партнерше в ближайшем будущем оказаться в интересном положении.