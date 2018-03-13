Многие воспринимают роды во сне, как знак скорого наступления беременности наяву. Однако не все так просто, ведь аналогичное сновидение может увидеть и мужчина.

Многие воспринимают роды во сне, какзнак скорого наступления беременности наяву. Однако не все так просто, ведь аналогичноесновидение может увидеть и .То, к чему снятся роды,нельзя истолковать однозначно. Обычно в таких сновидениях присутствует множествонюансов, которые определяют целиком. Каждая деталь может радикальнопоменять значение увиденного. Так, сонник Миллера гласит, что еслипригрезилось, что она рожает, то это хороший знак: терзающие еенегативные мысли в скором времени отступят, а проблемы разрешатся сами собой. Еслитакой сон снится незамужней девушке, то стоит опасаться своюрепутацию. К чему же могут присниться роды мужчине? Миллер трактует сон каксимвол того, что можно смело реализовывать все свои замыслы.Ванга считала, что такоесновидение свидетельствует о больших переменах в жизни. Если приснившиеся роды были, но завершились успешно, то в жизненных делах вас ждут препятствия, которыеблагополучно закончатся. Ясновидящая полагала, что видеть во сне, как при родахкто-то из родных людей —к с близкими. При этом ваши попытки наладить отношения не увенчаютсяуспехом. Приснившиеся собственные роды символизируют обновление жизни: судьба даетвам шанс зачеркнуть прошлое и начать все с чистого листа.По Фрейду сон, где выпринимали роды, сулит романтическое знакомство с идеальным для вас партнером. Поначалувы не будете воспринимать его всерьез, так как иначе видите свою вторую половинку,однако он будет терпелив и со временем заставит вас поверить в ваши отношения. Помнению психолога, беременность в сновидении представителя сильного пола сулит егопартнерше в ближайшем будущем оказаться в интересном положении.