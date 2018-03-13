Восьмикратному олимпийскому чемпиону Уле-Эйнару Бьорндалену предлагали выступить за сборную Белоруссии на Играх в Пхенчхане. Однако биатлонист отказался кататься за сборную этой страны, даже несмотря на получение соответствующих разрешений.

Восьмикратномуолимпийскому чемпиону Уле-Эйнару Бьорндалену предлагали выступить за сборнуюБелоруссии на Играх в Пхенчхане. Однако биатлонист отказался кататьсяза сборную этой страны, даже несмотря на получение соответствующих разрешений.По словам 44-летнего спортсмена, который ранее невыполнил квалификационный норматив в сборной Норвегии и поэтому неполучил места в национальной команде страны, он долго думал над тем, верно ли поступил.Бьорндален был сильно мотивирован выступить на седьмой в своейкарьере Олимпиаде, так что решение было непростым."Теоретически была такая возможность, это вполне могло получиться.Я поблагодарил, но ответил отказом, думаю, это было правильное решение", -цитирует биатлониста норвежский телеканал TV2. "Я норвежец, было бы сложно выйти настадион в белорусской форме. Не думаю, что это было бы правильно. Поэтому моерешение было оправданно", – объяснил спортсмен.Известно, что Международныйолимпийский комитет (МОК) и Международный союз биатлонистов были готовыразрешить Бьорндалену смену спортивного гражданства по ускоренной схеме. "Вконечном итоге решение принял я сам. Я провел столько отличных соревнований заНорвегию, так что это было бы неправильно", – заключил ветеран.Напомним, что в итоге Уле-Эйнарвсе же поехал в Пхенчхан, воспользовавшись разрешением МОК войти в составсворной Белоруссии в качестве тренера. Белорусская федерация биатлона выступилас инициативой пригласить Бьорндалена на Игры в составе своей делегации дляоказания помощи в подготовке его супруги Дарьи Домрачевой.Норвежец и белоруска начали встречаться в середине 2012 года. Они познакомились на летних сборах в Австрии и с тех пор уже не расставались. В 2016 году супруги стали родителями.