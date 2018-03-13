Свадьба… Красивая пара, два любящих сердца, безграничное счастье и радость. За праздничным столом все родные и близкие, все поздравляют, желают счастья, здоровья, процветания и рождения чудесных и любимых детей. Одно из первых пожеланий молодым по праву принадлежит маме невесты, она встает с бокалом шампанского, и ее тост впервые для вас наполнен двумя такими важными и волнующими словами, как Теща и Зять.

Свадьба… Красивая пара, два любящих сердца,безграничное счастье и радость. За праздничным столом все родные и близкие, всепоздравляют, желают счастья, здоровья, процветания и рождения чудесных илюбимых детей. Одно из первых пожеланий молодым по праву принадлежит маме невесты,она встает с бокалом шампанского, и ее тост впервые для вас наполнен двумятакими важными и волнующими словами, как "Теща" и "Зять".Наверное,невозможно в нашем фольклоре найти больше анекдотов на какую–либо другую тему,чем о непростых взаимоотношениях между тещей и зятем. Конечно же, вы знаетемножество таких историй, вызывающих улыбку, а также всем наверяка знакомы и грустныесобытия из реальной жизни. Возможно, кто-то и сам находится в сложной ситуации,когда отсутствует взаимопонимание, или, что еще хуже, общение между новымиродственниками. В таких непростых обстоятельствах, если каждый из ееучастников не остановится, семья может быстро прийти к распаду. Давайте попробуем разобраться, почему между двумя самымиблизкими для любой женщины людьми – мамой и мужем – начинают возникатьразногласия, и как их избежать.Частойпричиной зарождения разладов между зятем и тещей, как бы странно это низвучало, является борьба за первенство. Нормальное положение мужчины в семье —это роль лидера. Он принимает ключевые решения и ведет свою семью намеченнымкурсом к процветанию. Но зачастую, не дождавшись быстрых результатов, теща беретэту роль на себя и начинает указывать зятю, что и как ему нужно сделать. Витоге, многие мужчины разводятся с теми женами, которые становятся на сторонуматери, и тоже начинают упрекать супруга в отсутствии моментального успеха. Втаких обстоятельствах советуем теще перестать чрезмерно опекать молодую семью ипонять, что мудрые советы воспринимаются с благодарностью только тогда, когда оних спрашивают. Жене нужно бытьмаксимально сдержанной в оценке результатов деятельности мужа, чтобы он непотерял желание покорять новые вершины ради семьи. Ведь когда мудрая женщина доверяет мужу лидерство, то глава семьидействительно добивается со временем многого. А мужчине можнопосоветовать стараться не обращать внимания на выпады тещи, и продолжать доказыватьсловами и делами искреннее хорошее отношение к ее дочери.Многие мужчины разводятся с теми женами, которые становятся на сторону матери.Бываети так, что мама никак не может понять того, что, в первую очередь, ее дочь выросла,и уже не та маленькая девочка, которую нужно постоянно оберегать, а сама ужежена и будущая мать. Особенно, если семейная жизнь матери вашей супруги так ине сложилась, начинается неосознанная ревность. Мама начинает считать, что дочкаотдалилась от нее из–за появления в жизни ее любимой девочки "не того парня",. Вэтом случае, если теща одинока, лучшим советом для зятя будет купить ей или членствов клубе знакомств, или абонемент на занятия йогой, или оплатить уроки живописи,или подарить собаку, или купить путевку на море или в санаторий, – то есть действовать в зависимости от ее интересов.В любом случае, потратив немного денег на организацию досуга тещи, высэкономите себе много сил, нервов и сохраните семью. Для дочери лучшим поведениемв таких обстоятельствах будет с любовью и терпением объяснять маме, что скоропоявятся внуки, которым будет необходима именно такая забота, а не восприниматьсвою мать в штыки выпадами "Я уже взрослая". Теще тоже посоветуемнабраться терпения и дождаться внуков, чтобы переключить всю свою огромнуюлюбовь, заботу и нерастраченное внимание на малышей. Научиться видеть в своемребенке уже взрослую женщину и принять ее выбор, своего зятя.Другойчастой причиной сильных размолвок в молодых семьях бывает излишняяоткровенность супруги с мамой. Ведь для женщин делиться своими проблемами другс другом так естественно! Особенно, если рядом такой человек, как мама, котораявсегда внимательно выслушает, поддержит добрым словом и успокоит. Но даже есливы с любимым и поругались, то после нежного поцелуя и слов прощений вы сразузабыли обо всех мимолетных обидах. А мама, для которой дочь является самымблизким человеком, долго еще будет носить на сердце шрам вашей боли и слез.Лучшим советом для дочери будет поменьше рассказывать о бытовыхнеурядицах, как минимум, чтобы сберечь мамины нервы и предотвратить болезни,ими вызванные.Советомдля тещи будет вспомнить старую поговорку "Милые бранятся – толькотешатся", и не воспринимать серьезно все ссоры молодых. Зятю же в этойситуации нужно поступать мудро. Например, если вы поссорились с женой, то вместоупреков теще, что она не научила свою дочь чему–то, лучшим вариантом будет обрести союзника в лице матери вашейсупруги, и спросить у нее совета – как лучше всего поступить, чтобы помиритьсяс любимой? Ведь никто не знает лучше вашу жену, чем ее мама. И именно онасможет дать вам тот совет, который поможет уладить любые разногласия.самый главный совет для зятя звучит так: когда вы планируете серьезныеотношения со своей любимой, то познакомьтесь с ее мамой и произведите на нееблагоприятное впечатление. Не стройте из себя супермена, будьте самим собой. Простопокажите будущей теще, что ее дочь – это самое ценное, что есть в вашей жизни,и вы сделаете все возможное, чтобы она была счастлива рядом с вами. Покажите, чтовы искренне благодарны будущей теще за то, что она подарила вам такуюпрекрасную невесту. Если вы с самого начала будете выстраивать уважительныеотношения с мамой вашей возлюбленной, то в дальнейшем можно будет избежатьочень многих проблем, и не превратить вашу жизнь в тему для анекдотов.