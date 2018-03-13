Свадьба… Красивая пара, два любящих сердца,
безграничное счастье и радость. За праздничным столом все родные и близкие, все
поздравляют, желают счастья, здоровья, процветания и рождения чудесных и
любимых детей. Одно из первых пожеланий молодым по праву принадлежит маме невесты,
она встает с бокалом шампанского, и ее тост впервые для вас наполнен двумя
такими важными и волнующими словами, как Теща и Зять.
Свадьба… Красивая пара, два любящих сердца,
безграничное счастье и радость. За праздничным столом все родные и близкие, все
поздравляют, желают счастья, здоровья, процветания и рождения чудесных и
любимых детей. Одно из первых пожеланий молодым по праву принадлежит маме невесты,
она встает с бокалом шампанского, и ее тост впервые для вас наполнен двумя
такими важными и волнующими словами, как "Теща" и "Зять".
Наверное,
невозможно в нашем фольклоре найти больше анекдотов на какую–либо другую тему,
чем о непростых взаимоотношениях между тещей и зятем. Конечно же, вы знаете
множество таких историй, вызывающих улыбку, а также всем наверяка знакомы и грустные
события из реальной жизни. Возможно, кто-то и сам находится в сложной ситуации,
когда отсутствует взаимопонимание, или, что еще хуже, общение между новыми
родственниками. В таких непростых обстоятельствах, если каждый из ее
участников не остановится, семья может быстро прийти к распаду. Давайте попробуем разобраться, почему между двумя самыми
близкими для любой женщины людьми – мамой и мужем – начинают возникать
разногласия, и как их избежать.
Частой
причиной зарождения разладов между зятем и тещей, как бы странно это ни
звучало, является борьба за первенство. Нормальное положение мужчины в семье —
это роль лидера. Он принимает ключевые решения и ведет свою семью намеченным
курсом к процветанию. Но зачастую, не дождавшись быстрых результатов, теща берет
эту роль на себя и начинает указывать зятю, что и как ему нужно сделать. В
итоге, многие мужчины разводятся с теми женами, которые становятся на сторону
матери, и тоже начинают упрекать супруга в отсутствии моментального успеха. В
таких обстоятельствах советуем теще перестать чрезмерно опекать молодую семью и
понять, что мудрые советы воспринимаются с благодарностью только тогда, когда о
них спрашивают. Жене нужно быть
максимально сдержанной в оценке результатов деятельности мужа, чтобы он не
потерял желание покорять новые вершины ради семьи. Ведь когда мудрая женщина доверяет мужу лидерство, то глава семьи
действительно добивается со временем многого. А мужчине можно
посоветовать стараться не обращать внимания на выпады тещи, и продолжать доказывать
словами и делами искреннее хорошее отношение к ее дочери.
Многие мужчины разводятся с теми женами, которые становятся на сторону матери.
Бывает
и так, что мама никак не может понять того, что, в первую очередь, ее дочь выросла,
и уже не та маленькая девочка, которую нужно постоянно оберегать, а сама уже
жена и будущая мать. Особенно, если семейная жизнь матери вашей супруги так и
не сложилась, начинается неосознанная ревность. Мама начинает считать, что дочка
отдалилась от нее из–за появления в жизни ее любимой девочки "не того парня",. В
этом случае, если теща одинока, лучшим советом для зятя будет купить ей или членство
в клубе знакомств, или абонемент на занятия йогой, или оплатить уроки живописи,
или подарить собаку, или купить путевку на море или в санаторий, – то есть действовать в зависимости от ее интересов.
В любом случае, потратив немного денег на организацию досуга тещи, вы
сэкономите себе много сил, нервов и сохраните семью. Для дочери лучшим поведением
в таких обстоятельствах будет с любовью и терпением объяснять маме, что скоро
появятся внуки, которым будет необходима именно такая забота, а не воспринимать
свою мать в штыки выпадами "Я уже взрослая". Теще тоже посоветуем
набраться терпения и дождаться внуков, чтобы переключить всю свою огромную
любовь, заботу и нерастраченное внимание на малышей. Научиться видеть в своем
ребенке уже взрослую женщину и принять ее выбор, своего зятя.
Другой
частой причиной сильных размолвок в молодых семьях бывает излишняя
откровенность супруги с мамой. Ведь для женщин делиться своими проблемами друг
с другом так естественно! Особенно, если рядом такой человек, как мама, которая
всегда внимательно выслушает, поддержит добрым словом и успокоит. Но даже если
вы с любимым и поругались, то после нежного поцелуя и слов прощений вы сразу
забыли обо всех мимолетных обидах. А мама, для которой дочь является самым
близким человеком, долго еще будет носить на сердце шрам вашей боли и слез.
Лучшим советом для дочери будет поменьше рассказывать о бытовых
неурядицах, как минимум, чтобы сберечь мамины нервы и предотвратить болезни,
ими вызванные.
Советом
для тещи будет вспомнить старую поговорку "Милые бранятся – только
тешатся", и не воспринимать серьезно все ссоры молодых. Зятю же в этой
ситуации нужно поступать мудро. Например, если вы поссорились с женой, то вместо
упреков теще, что она не научила свою дочь чему–то, лучшим вариантом будет обрести союзника в лице матери вашей
супруги, и спросить у нее совета – как лучше всего поступить, чтобы помириться
с любимой? Ведь никто не знает лучше вашу жену, чем ее мама. И именно она
сможет дать вам тот совет, который поможет уладить любые разногласия.
И
самый главный совет для зятя звучит так: когда вы планируете серьезные
отношения со своей любимой, то познакомьтесь с ее мамой и произведите на нее
благоприятное впечатление. Не стройте из себя супермена, будьте самим собой. Просто
покажите будущей теще, что ее дочь – это самое ценное, что есть в вашей жизни,
и вы сделаете все возможное, чтобы она была счастлива рядом с вами. Покажите, что
вы искренне благодарны будущей теще за то, что она подарила вам такую
прекрасную невесту. Если вы с самого начала будете выстраивать уважительные
отношения с мамой вашей возлюбленной, то в дальнейшем можно будет избежать
очень многих проблем, и не превратить вашу жизнь в тему для анекдотов.