Что родители должны знать о современных наркотиках, и куда бежать, если заподозрили подростка в употреблении запрещенных препаратов? Об этом Dni.Ru рассказал главный врач клиники Маршака, психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин.

Что родители должны знать о современныхнаркотиках, и куда бежать, если заподозрили подростка в употреблении запрещенныхпрепаратов? Об этом Dni.Ru рассказалглавный врач клиники Маршака, психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин.Какие наркотики в модеПервое, о чем стоит знать, – наркотикиизменили свою структуру. Если в начале90-х была популярна опиатная группа, в которую входили героин, морфин, метадон,мак и подобные препараты, а в нулевых на рынке царствовал кокаин, то сегодняприличная его доля принадлежит синтетическим наркотикам.Это курительные смеси,так называемые соли и спайсы, которые нашли свою аудиторию, потому что их ненужно колоть. Подобные "дизайнерские наркотики", которые делаются из самыхразных составляющих, постоянно "мутируют", как вирус гриппа. Из опасныхгаллюциногенных "новинок" – баттер, концентрированная вытяжка их конопли. Егокурят через кальян, в России он только появляется. Не стоит забывать и прококаин, причем, если несколько лет назад он был прерогативой бомонда, то сейчасстал более дешевым, а значит, доступным для подростков.Подростки и молодежь, в основном,употребляют метамфитамины и амфетамин,так называемые психостимуляторы. Причем, наличествуют наркотики в любой среде –и в обычной средней школе, и впрестижном колледже или университете. Еслиу подросшего ребенка много карманных денег, и он условно относится к "золотоймолодежи", то ему будет предложен традиционный кокаин или дизайнерский наркотик. Дизайнерские наркотики молодыелюди "уважают" за то, что включенные в них эндомиан, атм, амт и прочиекомпоненты вызывают не только галлюцинации, но и усиливают мозговую активность.То есть позволяют не спать ночами, проще находить общий язык с людьми, зависатьв соцсетях, делать разные сложные и сумасшедшие проекты по учебе."Большинство наркозависимых всегданачинает с производных канабис, то есть анаши, которые курят. Это может бытьгашиш, гидропоника, любые курительные производные. Они вовсе не столь безобидны, как принятосчитать. Потом в ход идут таблетки. Затем – амфетамин, который нюхают. А послеэтого уже переходят на внутримышечные и внутривенные введения, появляютсятяжелые наркотики – героин, метадон и так далее. Вот такая традиционная схема. Воснове ее лежит самообман – я же просто курю, не в вену же колю. Это позволяетдлительное время скрывать употребление. Родители видят, что подросток находитсяв измененном состоянии сознания, но не могут понять, что с ним. Списывают напереходный возраст, депрессию, первую любовь. А все несколько серьезнее", -рассказал психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин.Подростки, разумеется, не верят, чтонаркотики могут нанести вред. Однако те же опиаты больше разрушают соматикуорганизма – печень, почки поджелудочную железу. "Синтетические наркотики икокаин в большей степени влияют на центральную нервную систему, разрушаютструктуру головного мозга. Буквально от 2-3 употреблений кокаина у подростка можетслучиться кокаиновый психоз, который проявляется паранойей, чрезмернойподозрительностью. Некоторые спайсы могут вызывать сильнейшие галлюцинации,которые заставляют человека совершать опасные для жизни, как своей, так иокружающих, поступки. Достаточно однократного употребления, чтобы получитьнеобратимые изменения клеток головного мозга", – предупреждает врач.Практически все подростки мастерскимаскируют наркотическое опьянение небольшими дозами алкоголя. Близкие чувствуютзапах спиртного и думают, что человек просто немного выпил, расслабился,бывает. Следов от инъекций нет. А то, что он съел таблетку или покурил, этогородители видеть не могут. Такая стадия, то есть систематическое "пробование"наркотиков, называется преднаркоманией. Средний возраст экпериментрующих –14-15 лет."Если раньше наркотики покупали удилеров, в подземных переходах, клубах, то сегодня любой наркотик можно безпроблем достать в Интернете. Очень многие современные дети именно так начинают ихпробовать. Продавцов находят в тех же социальных сетях. Подросток просто переводит деньги дилеру, иему говорят, куда можно подъехать за наркотиком, спрятанным в укромном месте. Этоназывается "закладка". Поэтому достать запрещенный препарат может любойподросток, даже из вполне благополучной семьи и окружения", – рассказываетВашкин.На сто процентов уберечь ребенкаот соблазна попробовать наркотики возможно, разве что заперев его дома. Поэтомуочень важно, с самого раннего возраста стремиться создать с ним здоровыеотношения, основанные на доверии и любви. Следить за тем, чтобы климат в семьебыл благоприятным. "Пусть подросток знает, что дома его принимают и ждут совсеми его проблемами. Также, стоит банально следить за детьми. Это не значит,что нужно нанимать детектива, взламывать почту и прочую. Следить значитнаблюдать. За изменениями поведения, настроении, круга общения. И начинатьделать это не когда ему стукнуло 14 лет, а всегда. В этом случае вы сможете научитьсявидеть, чувствовать свое чадо, и вряд ли не упустите опасный момент", -рекомендует нарколог.Признаки в поведении подростка под наркотикамиРодителей должны насторожить ментальныепризнаки: резкая смена настроения, апатия, переходящая в эйфорию. У ребенкапоявляются новые друзья, невинные с первого взгляда увлечения, на которые онпостоянно просит деньги. Подросток может вдруг начать слушать странную музыку –либо чересчур стимулирующую, либо релаксирующую, и главное – делает постоянно внаушниках или закрывшись в комнате. Дети часто отлучаются из дома, блокируютсвои ноутбуки, смартфоны, соцсети, выходят из комнаты, если кто-то звонит. Становятсяизлишне подозрительными, вплоть до мании преследования. Из физическихпризнаков, которые могут насторожить: бессонница (до 4-х суток), отсутствиеаппетита или наоборот – поглощение всего подряд, особенно сладкойвысокоуглеводной пищи, газировки. Внешние очевидные признаки: разные капсулки, упаковкиот таблеток без названия, про которые говорят, что это витамины, трубки,папироски, свернутые бумажки, обгоревшие ложки.И как следствие всего – нежелание учиться, снижение успеваемости,прогулы.Но, разумеется, это косвенныепризнаки. Узнать правду поможет разговор по душам, но ни один человек,употребляющий наркотики, не признается в этом, особенно, если находится вупотреблении. Что же делать?К сожалению, выход один – тест нанаркотики. Проводится на моче, определяет почти все виды наркотиков в течениетрех минут. "Тут подростки могут быть весьма изобретательными. Например, могут заранеесобрать "чистый" биоматериал, и подменить его. Поэтому есть резон провеститестирование прямо в кабинете у нарколога, увы, это порой единственный способзнать наверняка, – советует Вашкин. – Если ребенок отказывается сдавать тест, тоэто косвенно опять же подтверждает, что он употребляет. Отказ обычносопровождается "заламыванием рук" (мол, как вы могли подумать), обвинениямивзрослых в клевете. После чего родители стыдятся своей подозрительности ибольше не пристают с баночкой. А вот если ребенок не употребляет, онсоглашается на любые тесты, лишь бы от него отстали. Резюмируя, отмечаю дваглавных шага старших, если им кажется, что ребенок употребляет наркотики:наблюдение и тестирование. Если тест показал положительный результат и странностив поведении появились не вчера, я рекомендую незамедлительно обратиться кпрактикующему наркологу на анонимной основе".Что делать с наркозависимым подросткомВажно проявлять к нему и ситуациимаксимум такта. Изначально играть в открытую. Признаться, что да, вы ребенкаподозреваете. Попросить сдать тест на наркотики. Объяснить, что не на шуткуобеспокоены этой проблемой. Самое главное – убедить подростка, что сейчас всяваша семья объединяется, чтобы помочь ему, что такое может произойти с любым.Не отрекайтесь, не отворачивайтесь, не траться время на причитания. Не бойтесь:наркомания успешно лечится, если вовремя обратиться к специалистам.Призывы подумать о будущем и овашем больной сердце на подростка, который находится в употреблении, неподействуют. Для него наркотики – этопросто способ классно провести время, а для родителей – трагедия. Зато впроцессе лечения или профилактики прекрасно работают финансово– карательныеметоды – у подростка отбираются деньги, гаджеты. Негуманно, но это работает. Плюс родительский контроль – табу на тусовки иповторные тестирования. В этом случае подросток может даже остаться на уровнеоднократного употребления. Не забудьте намекнуть, что хранение и употреблениезапрещенных препаратов – это еще и уголовная ответственность.Лечение от зависимости, даже еслиэто предзависимость, должно проводиться в стационаре. Дома уже есть факторы, которые заставилиподростка попробовать наркотики: образ жизни, окружение. Это в первую очередьнеобходимо исключить. В стационаре есть возможность понаблюдать за подростком втечение дня, провести все необходимые тестирования, чтобы понятьпсихологическое состояние пациента, возможно, увидеть депрессию, изменения, которыеуже произошли с мозгом и соматикой в результате употребления. От наркомании невозможно вылечиться, побывпару часов в день в кабинете психолога. Нужна комплексная терапия припостоянном наблюдении психиатра-нарколога.Есть государственная статистика,куда попадают лишь, те кто становится на учет в государственных клиниках. А этодалеко не все наркоманы. Согласно этой статистике, количество лиц,употребляющих психотропные вещества, уменьшилось. "По моим наблюдениям,количество опиатных наркоманов действительно сократилось процентов на 50. Нообщая тенденция сохранилась", – сказал нарколог.