Что родители должны знать о современных
наркотиках, и куда бежать, если заподозрили подростка в употреблении запрещенных
препаратов? Об этом Dni.Ru рассказал
главный врач клиники Маршака, психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин.
Что родители должны знать о современных
наркотиках, и куда бежать, если заподозрили подростка в употреблении запрещенных
препаратов? Об этом Dni.Ru рассказал
главный врач клиники Маршака, психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин.
Какие наркотики в моде
Первое, о чем стоит знать, – наркотики
изменили свою структуру. Если в начале
90-х была популярна опиатная группа, в которую входили героин, морфин, метадон,
мак и подобные препараты, а в нулевых на рынке царствовал кокаин, то сегодня
приличная его доля принадлежит синтетическим наркотикам.
Это курительные смеси,
так называемые соли и спайсы, которые нашли свою аудиторию, потому что их не
нужно колоть. Подобные "дизайнерские наркотики", которые делаются из самых
разных составляющих, постоянно "мутируют", как вирус гриппа. Из опасных
галлюциногенных "новинок" – баттер, концентрированная вытяжка их конопли. Его
курят через кальян, в России он только появляется. Не стоит забывать и про
кокаин, причем, если несколько лет назад он был прерогативой бомонда, то сейчас
стал более дешевым, а значит, доступным для подростков.
Подростки и молодежь, в основном,
употребляют метамфитамины и амфетамин,
так называемые психостимуляторы. Причем, наличествуют наркотики в любой среде –
и в обычной средней школе, и в
престижном колледже или университете. Если
у подросшего ребенка много карманных денег, и он условно относится к "золотой
молодежи", то ему будет предложен традиционный кокаин или дизайнерский наркотик. Дизайнерские наркотики молодые
люди "уважают" за то, что включенные в них эндомиан, атм, амт и прочие
компоненты вызывают не только галлюцинации, но и усиливают мозговую активность.
То есть позволяют не спать ночами, проще находить общий язык с людьми, зависать
в соцсетях, делать разные сложные и сумасшедшие проекты по учебе.
"Большинство наркозависимых всегда
начинает с производных канабис, то есть анаши, которые курят. Это может быть
гашиш, гидропоника, любые курительные производные. Они вовсе не столь безобидны, как принято
считать. Потом в ход идут таблетки. Затем – амфетамин, который нюхают. А после
этого уже переходят на внутримышечные и внутривенные введения, появляются
тяжелые наркотики – героин, метадон и так далее. Вот такая традиционная схема. В
основе ее лежит самообман – я же просто курю, не в вену же колю. Это позволяет
длительное время скрывать употребление. Родители видят, что подросток находится
в измененном состоянии сознания, но не могут понять, что с ним. Списывают на
переходный возраст, депрессию, первую любовь. А все несколько серьезнее", -
рассказал психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин.
Подростки, разумеется, не верят, что
наркотики могут нанести вред. Однако те же опиаты больше разрушают соматику
организма – печень, почки поджелудочную железу. "Синтетические наркотики и
кокаин в большей степени влияют на центральную нервную систему, разрушают
структуру головного мозга. Буквально от 2-3 употреблений кокаина у подростка может
случиться кокаиновый психоз, который проявляется паранойей, чрезмерной
подозрительностью. Некоторые спайсы могут вызывать сильнейшие галлюцинации,
которые заставляют человека совершать опасные для жизни, как своей, так и
окружающих, поступки. Достаточно однократного употребления, чтобы получить
необратимые изменения клеток головного мозга", – предупреждает врач.
Практически все подростки мастерски
маскируют наркотическое опьянение небольшими дозами алкоголя. Близкие чувствуют
запах спиртного и думают, что человек просто немного выпил, расслабился,
бывает. Следов от инъекций нет. А то, что он съел таблетку или покурил, этого
родители видеть не могут. Такая стадия, то есть систематическое "пробование"
наркотиков, называется преднаркоманией. Средний возраст экпериментрующих –
14-15 лет.
"Если раньше наркотики покупали у
дилеров, в подземных переходах, клубах, то сегодня любой наркотик можно без
проблем достать в Интернете. Очень многие современные дети именно так начинают их
пробовать. Продавцов находят в тех же социальных сетях. Подросток просто переводит деньги дилеру, и
ему говорят, куда можно подъехать за наркотиком, спрятанным в укромном месте. Это
называется "закладка". Поэтому достать запрещенный препарат может любой
подросток, даже из вполне благополучной семьи и окружения", – рассказывает
Вашкин.
На сто процентов уберечь ребенка
от соблазна попробовать наркотики возможно, разве что заперев его дома. Поэтому
очень важно, с самого раннего возраста стремиться создать с ним здоровые
отношения, основанные на доверии и любви. Следить за тем, чтобы климат в семье
был благоприятным. "Пусть подросток знает, что дома его принимают и ждут со
всеми его проблемами. Также, стоит банально следить за детьми. Это не значит,
что нужно нанимать детектива, взламывать почту и прочую. Следить значит
наблюдать. За изменениями поведения, настроении, круга общения. И начинать
делать это не когда ему стукнуло 14 лет, а всегда. В этом случае вы сможете научиться
видеть, чувствовать свое чадо, и вряд ли не упустите опасный момент", -
рекомендует нарколог.
Признаки в поведении подростка под наркотиками
Родителей должны насторожить ментальные
признаки: резкая смена настроения, апатия, переходящая в эйфорию. У ребенка
появляются новые друзья, невинные с первого взгляда увлечения, на которые он
постоянно просит деньги. Подросток может вдруг начать слушать странную музыку –
либо чересчур стимулирующую, либо релаксирующую, и главное – делает постоянно в
наушниках или закрывшись в комнате. Дети часто отлучаются из дома, блокируют
свои ноутбуки, смартфоны, соцсети, выходят из комнаты, если кто-то звонит. Становятся
излишне подозрительными, вплоть до мании преследования. Из физических
признаков, которые могут насторожить: бессонница (до 4-х суток), отсутствие
аппетита или наоборот – поглощение всего подряд, особенно сладкой
высокоуглеводной пищи, газировки. Внешние очевидные признаки: разные капсулки, упаковки
от таблеток без названия, про которые говорят, что это витамины, трубки,
папироски, свернутые бумажки, обгоревшие ложки.
И как следствие всего – нежелание учиться, снижение успеваемости,
прогулы.
Но, разумеется, это косвенные
признаки. Узнать правду поможет разговор по душам, но ни один человек,
употребляющий наркотики, не признается в этом, особенно, если находится в
употреблении. Что же делать?
К сожалению, выход один – тест на
наркотики. Проводится на моче, определяет почти все виды наркотиков в течение
трех минут. "Тут подростки могут быть весьма изобретательными. Например, могут заранее
собрать "чистый" биоматериал, и подменить его. Поэтому есть резон провести
тестирование прямо в кабинете у нарколога, увы, это порой единственный способ
знать наверняка, – советует Вашкин. – Если ребенок отказывается сдавать тест, то
это косвенно опять же подтверждает, что он употребляет. Отказ обычно
сопровождается "заламыванием рук" (мол, как вы могли подумать), обвинениями
взрослых в клевете. После чего родители стыдятся своей подозрительности и
больше не пристают с баночкой. А вот если ребенок не употребляет, он
соглашается на любые тесты, лишь бы от него отстали. Резюмируя, отмечаю два
главных шага старших, если им кажется, что ребенок употребляет наркотики:
наблюдение и тестирование. Если тест показал положительный результат и странности
в поведении появились не вчера, я рекомендую незамедлительно обратиться к
практикующему наркологу на анонимной основе".
Что делать с наркозависимым подростком
Важно проявлять к нему и ситуации
максимум такта. Изначально играть в открытую. Признаться, что да, вы ребенка
подозреваете. Попросить сдать тест на наркотики. Объяснить, что не на шутку
обеспокоены этой проблемой. Самое главное – убедить подростка, что сейчас вся
ваша семья объединяется, чтобы помочь ему, что такое может произойти с любым.
Не отрекайтесь, не отворачивайтесь, не траться время на причитания. Не бойтесь:
наркомания успешно лечится, если вовремя обратиться к специалистам.
Призывы подумать о будущем и о
вашем больной сердце на подростка, который находится в употреблении, не
подействуют. Для него наркотики – это
просто способ классно провести время, а для родителей – трагедия. Зато в
процессе лечения или профилактики прекрасно работают финансово– карательные
методы – у подростка отбираются деньги, гаджеты. Негуманно, но это работает. Плюс родительский контроль – табу на тусовки и
повторные тестирования. В этом случае подросток может даже остаться на уровне
однократного употребления. Не забудьте намекнуть, что хранение и употребление
запрещенных препаратов – это еще и уголовная ответственность.
Лечение от зависимости, даже если
это предзависимость, должно проводиться в стационаре. Дома уже есть факторы, которые заставили
подростка попробовать наркотики: образ жизни, окружение. Это в первую очередь
необходимо исключить. В стационаре есть возможность понаблюдать за подростком в
течение дня, провести все необходимые тестирования, чтобы понять
психологическое состояние пациента, возможно, увидеть депрессию, изменения, которые
уже произошли с мозгом и соматикой в результате употребления. От наркомании невозможно вылечиться, побыв
пару часов в день в кабинете психолога. Нужна комплексная терапия при
постоянном наблюдении психиатра-нарколога.
Есть государственная статистика,
куда попадают лишь, те кто становится на учет в государственных клиниках. А это
далеко не все наркоманы. Согласно этой статистике, количество лиц,
употребляющих психотропные вещества, уменьшилось. "По моим наблюдениям,
количество опиатных наркоманов действительно сократилось процентов на 50. Но
общая тенденция сохранилась", – сказал нарколог.