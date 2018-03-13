Многочисленные наблюдения и исследования показывают, что при помощи настроя можно не только улучшить свое здоровье и приобрести уверенность в своих силах, но стабилизировать свое финансовое благосостояние.

Многочисленные наблюдения иисследования показывают, что при помощи настроя можно не только улучшить свое здоровьеи приобрести уверенность в своих силах, но стабилизировать свое финансовоеблагосостояние.Это вовсе не значит, что еслипроизнести перед сном некий чудодейственный настрой, то поутру можно проснутьсяв шуршащей куче . Нет, никто не отменяет необходимости действовать и работатьради достатка и финансового благополучия. Но настрои помогут вам осознатьнеобходимость перемен, почувствовать уверенность в себе. Согласитесь, ведьочень часто именно нерешительность и комплексы мешают нам, например, сменитьи наконец достичь того уровня, которого мы по-настоящему достойны.Была даже разработана любопытная методика– запись настроя на финансовое благополучие на магнитофон, плеер или диктофон ипрограммирование воспроизведения ночью через равные промежутки времени. То естьвы прослушиваете настрой, не просыпаясь. Это дает ошеломительный эффект. Вашеподсознание работает, не испытывая давления со стороны сознания и внешнего мира.В итоге любой из нас может настроиться во сне на .Алгоритм такого настроя ничем неотличается от алгоритма любого другого настроя – например, на физическоездоровье. Во время сна происходит, говоря компьютерным языком, загрузка необходимыхв реальности действий из бессознательного в сознание. И проснувшийся пациентуже знает, что делать дальше – буквально начинает действовать в нужномнаправлении согласно тем указаниям, которые были получены во сне. Только важнопомнить, что прямых указаний, точного руководства к действию не будет – к вам всон не придет дядя и не скажет: делай то-то и то-то. Сон подспудно настроит васна то, что конкретно надо будет делать, избегая при этом однозначных указаний ирекомендаций. Просто, когда вы проснетесь после настроя, сами начнетедействовать так, как было вам задано вашим же подсознанием в процессе сна.Кто-то может усомниться вподлинности методики такого рода: дескать, как это вообще можно, чтобы черезсон влиять на материальное благополучие, на ? И некоторые сотрудникиИнститута практической сомнолотии поначалу не предполагали у настроев на снытаких возможностей; иные весьма скептически высказывались относительновозможных результатов таких настроев. Но скепсис и неверие были посрамленырезультатами экспериментов, которые все желающие могли видеть своими глазами.Для полноценного и многогранногонастроя вам понадобится диктофон с функцией воспроизведения. Принципиальноважно, чтобы в вашем образце аудиотехники была такая опция, которая без трудапозволяла бы автоматически воспроизводить запись в установленное время. Нужноэто для того, чтобы вы могли перед сном установить сразу несколько следующихвоспроизведении своего настроя с периодом повторения раз в полтора часа.Дело в том, что существуетнесколько так называемых фаз сна, которые последовательно сменяют друг друга.Воспроизведение настроя должно совпадать с этим процессом – он у большинствалюдей более или менее одинаков. Вот поэтому отрезок в полтора часа, какпоказывают наблюдения и эксперименты, является тем оптимальным временнымпериодом, который с полным правом может быть признан универсальным, то естьподходящим практически для каждого человека, независимо от его пола, возраста итемперамента.Таким образом, ложась спать вдвенадцать часов ночи, вы ставите первое воспроизведение настроя в вашем плеерена пятнадцать минут первого, следующее – на без пятнадцати два, третье – напятнадцать минут четвертого, четвертое – на без пятнадцати пять, пятое – напятнадцать минут седьмого. Пяти воспроизведений настроя за одну ночь будетдостаточно.Если вы будете строго следоватьприведенному графику, то настрои, составленные и озвученные вами, без всякого трудаперейдут в подсознание, чтобы сформировать в процессе сна программу вашихбудущих действий по достижению материального благополучия.Лучше начать с утверждений "Яуверенный в себе человек", "Мне предлагают повышение. Я руковожу крупнымотделом", "Моя повышается..." и так далее.Важным момент – воспроизведениезвука ночью не должно быть громким. Поставьте диктофон на прикроватную тумбу ивыставьте уровень звука, равный обычному . Этого вполне достаточно.В статье использован отрывок из книги "".