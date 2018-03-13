Многочисленные наблюдения и
исследования показывают, что при помощи настроя можно не только улучшить свое здоровье
и приобрести уверенность в своих силах, но стабилизировать свое финансовое
благосостояние.
Многочисленные наблюдения и
исследования показывают, что при помощи настроя можно не только улучшить свое здоровье
и приобрести уверенность в своих силах, но стабилизировать свое финансовое
благосостояние.
Это вовсе не значит, что если
произнести перед сном некий чудодейственный настрой, то поутру можно проснуться
в шуршащей куче . Нет, никто не отменяет необходимости действовать и работать
ради достатка и финансового благополучия. Но настрои помогут вам осознать
необходимость перемен, почувствовать уверенность в себе. Согласитесь, ведь
очень часто именно нерешительность и комплексы мешают нам, например, сменить
и наконец достичь того уровня, которого мы по-настоящему достойны.
Была даже разработана любопытная методика
– запись настроя на финансовое благополучие на магнитофон, плеер или диктофон и
программирование воспроизведения ночью через равные промежутки времени. То есть
вы прослушиваете настрой, не просыпаясь. Это дает ошеломительный эффект. Ваше
подсознание работает, не испытывая давления со стороны сознания и внешнего мира.
В итоге любой из нас может настроиться во сне на .
Алгоритм такого настроя ничем не
отличается от алгоритма любого другого настроя – например, на физическое
здоровье. Во время сна происходит, говоря компьютерным языком, загрузка необходимых
в реальности действий из бессознательного в сознание. И проснувшийся пациент
уже знает, что делать дальше – буквально начинает действовать в нужном
направлении согласно тем указаниям, которые были получены во сне. Только важно
помнить, что прямых указаний, точного руководства к действию не будет – к вам в
сон не придет дядя и не скажет: делай то-то и то-то. Сон подспудно настроит вас
на то, что конкретно надо будет делать, избегая при этом однозначных указаний и
рекомендаций. Просто, когда вы проснетесь после настроя, сами начнете
действовать так, как было вам задано вашим же подсознанием в процессе сна.
Кто-то может усомниться в
подлинности методики такого рода: дескать, как это вообще можно, чтобы через
сон влиять на материальное благополучие, на ? И некоторые сотрудники
Института практической сомнолотии поначалу не предполагали у настроев на сны
таких возможностей; иные весьма скептически высказывались относительно
возможных результатов таких настроев. Но скепсис и неверие были посрамлены
результатами экспериментов, которые все желающие могли видеть своими глазами.
Для полноценного и многогранного
настроя вам понадобится диктофон с функцией воспроизведения. Принципиально
важно, чтобы в вашем образце аудиотехники была такая опция, которая без труда
позволяла бы автоматически воспроизводить запись в установленное время. Нужно
это для того, чтобы вы могли перед сном установить сразу несколько следующих
воспроизведении своего настроя с периодом повторения раз в полтора часа.
Дело в том, что существует
несколько так называемых фаз сна, которые последовательно сменяют друг друга.
Воспроизведение настроя должно совпадать с этим процессом – он у большинства
людей более или менее одинаков. Вот поэтому отрезок в полтора часа, как
показывают наблюдения и эксперименты, является тем оптимальным временным
периодом, который с полным правом может быть признан универсальным, то есть
подходящим практически для каждого человека, независимо от его пола, возраста и
темперамента.
Таким образом, ложась спать в
двенадцать часов ночи, вы ставите первое воспроизведение настроя в вашем плеере
на пятнадцать минут первого, следующее – на без пятнадцати два, третье – на
пятнадцать минут четвертого, четвертое – на без пятнадцати пять, пятое – на
пятнадцать минут седьмого. Пяти воспроизведений настроя за одну ночь будет
достаточно.
Если вы будете строго следовать
приведенному графику, то настрои, составленные и озвученные вами, без всякого труда
перейдут в подсознание, чтобы сформировать в процессе сна программу ваших
будущих действий по достижению материального благополучия.
Лучше начать с утверждений "Я
уверенный в себе человек", "Мне предлагают повышение. Я руковожу крупным
отделом", "Моя повышается..." и так далее.
Важным момент – воспроизведение
звука ночью не должно быть громким. Поставьте диктофон на прикроватную тумбу и
выставьте уровень звука, равный обычному . Этого вполне достаточно.
В статье использован отрывок из книги "".