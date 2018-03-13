Политический цирк вокруг кандидата в президенты России Ксении Собчак и ее просьбы к украинским властям посетить Крым набирает обороны. Министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин, после того, как назвал инициативу светской львицы шизофренией, прошелся по ее предвыборной программе. Предложение телеведущей о проведении нового референдума о статусе полуострова глава внешнеполитического ведомства Украины назвал опасным.

Политический цирк вокруг кандидата в президенты России Ксении Собчак и ее просьбы к украинским властям посетить Крым набирает обороны. Министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин, после того, как назвал инициативу светской львицы "шизофренией", прошелся по ее предвыборной программе. Предложение телеведущей о проведении нового референдума о статусе полуострова глава внешнеполитического ведомства Украины назвал "опасным".Климкин припомнил Собчак, что в 2014 году она восхищалась воссоединением Крыма с Россией. "Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то мифический референдум только на территории оккупированного Крыма", – заявил министр. Он усомнился в том, что кто-то сможет поверить в честность подобного волеизъявления.Глава внешнеполитического ведомства Незалежной заявил, что предложение Собчак о проведении на полуострове еще одного референдума является опасным. Инициативу светской львицы чиновник назвал "трюком". "Любой референдум, если он проводится, то на всей территории Украины", – подытожил Климкин.Напомним, Собчак с самого начала своей предвыборной кампании заявляла о незаконности воссоединения Крыма с Россией и принадлежности полуострова Украине. В связи с этим она предлагала провести новый референдум среди его жителей.В феврале Собчак попросила у Киева разрешения посетить Крым. Как объяснила телеведущая, она хотела пообщаться с местными татарами. Но официального ответа от украинских властей кандидат в президенты так и не получила. Вместо этого она оказалась в базе данных сайта "Миротворец", куда украинцы записывают тех, кому, по их мнению, необходимо запретить въезд в их страну.Климкин, в свою очередь, назвал инициативу Собчак "политической шизофренией". Обескураженная Собчак ответила, что украинские власти запретили въезд в Крым единственному российскому политику, который пытался попасть на полуостров в соответствии с законодательством Незалежной. "У кого из нас шизофрения?" – задалась риторическим вопросом светская львица.