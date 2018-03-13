Американские астрономы под руководством Фрэнка Дрейка рассказали о том, возможен ли контакт человечества с инопланетянами. Они пришли к выводу, что, если земляне получат сигналы от другой цивилизации, обитатели других планет, вероятно, будут уже мертвы.

Американские астрономы под руководством Фрэнка Дрейка рассказали о том, возможен ли контакт человечества с инопланетянами. Они пришли к выводу, что, если земляне получат сигналы от другой цивилизации, обитатели других планет, вероятно, будут уже мертвы.Ученыевычислили площадь той области галактики, через которую должны проходитьинопланетные сигналы. Они отметили, что цивилизации рождаются и погибают спостоянной скоростью. При этом радиосигналы, отправленные ими, продолжаютраспространяться. В итоге большая часть галактики оказывается заполненнойпосланиями от уже мертвых гуманоидов, сообщает Science News.Исследователи полагают, что большинство развитых цивилизаций,способных отправлять радиосигналы, погибли больше ста тысяч лет назад. Поэтомушансы получить послания "зеленых человечков", все еще живущих в настоящеевремя, ничтожно малы. Люди отправляют сигналы в космос около 80 лет, поэтомурадиоволны с Земли покрыли менее 0,001% площади галактики.Еще в 1960 году Фрэнк Дрейк предложил одноименную формулу,позволяющую оценить число высокоразвитых цивилизаций во Вселенной. Существуютразличные решения этого уравнения, но значения большинства параметров в формулеоснованы на предположениях.Ранее американский ученый японскогопроисхождения, специалист в области теоретической физики Митио Каку заявил, чточеловечество будет контактировать с НЛО уже в конце этого столетия. Но сделатьэто будет нелегко, поскольку внеземные цивилизации, скорее всего, живут минимумв десятках световых лет от нас.В свою очередь знаменитый физик-теоретик СтивенХокинг полагает, что инопланетяне представляют угрозу, и люди должны игнорироватьих послания. Его поддерживают астрономы Майкл Хиппке и Джон Лэрнед, которыесчитают, что в сообщениях из внеземных цивилизаций может содержаться опаснаяинформация.