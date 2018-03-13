Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 9-10 марта посетил соседний Таджикистан с государственным визитом. После переговоров узбекского лидера с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном в первый день визита пресс-служба МИД Таджикистана распространила совместное заявление президентов двух стран. Документ получился объемный – состоит из 18 пунктов, все они посвящены укреплению межгосударственного сотрудничества.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 9-10 марта посетилсоседний Таджикистан с государственным визитом. После переговоров узбекскоголидера с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном в первый день визита пресс-службаМИД Таджикистана распространила совместное заявление президентов двух стран.Документ получился объемный – состоит из 18 пунктов, все они посвящены укреплениюмежгосударственного сотрудничества.В 15-м пункте документа идет речь о комплексном использованииводно-энергетических ресурсов с учётом интересов всех государств региона."В этом контексте узбекская сторона выразила готовность всестороннерассмотреть возможность участия в строительстве гидроэнергетических сооруженийв Республике Таджикистан, в том числе Рогунской ГЭС, с учетом соблюденияобщепризнанных международных норм и стандартов по строительству таких объектов",– сказано в сообщении МИД Таджикистана.После этой публикации в экспертном сообществе возниклинекоторые сомнения насчет ее достоверности, так как до недавнего времениУзбекистан занимал непримиримую позицию относительно реализации проекта РогунскойГЭС. Однако эти сомнения исчезли, когда аналогичное сообщение появилось 10марта и на официальном сайте узбекского внешнеполитического ведомства.Это свидетельствует о поразительном повороте узбекскойполитики – республика из ярого противника данного проекта превращается в егоучастника.В Центрально-Азиатском регионе и за его пределами многиепомнят беспрецедентное заявление первого президента Узбекистана Ислама Каримовапо проектам Рогунской и Камбаратинской ГЭС в Таджикистане и Кыргызстане." Да, те, кто живет в верховьях рек – Таджикистан иКыргызстан, заинтересованы в энергетическом использовании стока трансграничныхрек, и, к сожалению, они забывают, что Амударья и Сырдарья – это трансграничныереки. Будьте добры, придерживайтесь международных норм и правил, для этогосуществуют четыре конвенции ООН", – сказал Ислам Каримов в сентябре 2012года, находясь с визитом в Казахстане.Все может усугубиться настолько, что может вызвать серьезноене то что противостояние, а даже войны, добавил тогда умудренный опытомполитик.Таджикистан активизировал реализацию проекта Рогуна послеухода из жизни Ислама Каримова 2 сентября 2016 года. А в следующем месяце – 29октября глава Таджикистана Эмомали Рахмон дал старт строительству плотиныРогунской ГЭС. Лично сев за руль бульдозера, президент на протяжении полторачаса перекрывал реку Вахш.Для круглогодичного эффективного функционированиягидроэлектростанций, тем более такой крупной как Рогунская, летом – в периодинтенсивного таяния ледников – требуется накапливать воду в водоемах, чтобыиспользовать ее для генерирования электричества в холодное время года. А вУзбекистане – стране с развитой аграрной экономикой – вода жизненно необходимав весенне-летнем сезоне для орошения. При таком раскладе конфликт интересовсторон является неизбежным.Принципиально выступая против проекта Рогуна, Каримоводнозначно отстаивал интересы своих соотечественников, занятых в сельскомхозяйстве. Однако если задуматься, только ли этой мыслью руководствовалсямногоопытный глава республики, грозя войной инициаторам проекта? Возможно, онопасался, что после строительства плотины высотой в 335 метров Рогун станетгрозным инструментом в руках соседей – политическим, экономическим и так далее.Точного ответа на этот вопрос мы не получим. В одном Каримов,несомненно, был прав: в политике друзей не бывает – постоянны лишь национальныеинтересы.Заверения Душанбе в том, что "республика никогда и никоимобразом не оставит своих соседей без воды", вызывает определенную долюскепсиса. В отличие от стран низовья – Казахстана, Узбекистана и Туркменистана,Таджикистан и Кыргызстан так и не присоединились к Конвенции ООН по охране ииспользованию трансграничных водотоков и международных озер, принятой в 1992году. Водная конвенция ООН вступила в силу в 1996 году и устанавливаетобязательства сторон по принятию мер для предотвращения, ограничения исокращения трансграничного воздействия – регулирование, планирование, контроль,уведомление, сотрудничество.Одним из аргументов Таджикистана в пользу строительстваплотины Рогун является мнение о том, что вода – национальное достояниереспублики. Суждение спорное, так как водные ресурсы являются возобновляемыми,в отличие от ископаемых.Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ,кандидат исторических наук Андрей Грозин считает, что Узбекистан изменил своеотношение к Рогуну, так как не верит в перспективы реализации этого проекта."Возможно, в Ташкенте рассчитывают, что Душанбе все-таки не найдет финансовых,технических возможностей и не сумеет довести до конца этот действительнонеоднозначный проект. Но если Душанбе изыщет резервы, тогда просто непонятно,на что будет рассчитывать Ташкент. Возможно, резервного плана у Узбекистана инет", – сказал эксперт.Остается надеяться, что новый лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев,предлагая помощь в строительстве Рогунского ГЭС, знает то, что пока неизвестнонам – простым смертным.По мнению Андрея Грозина, последние решения Ташкента могутбыть связаны и с амбициями стать лидером региона. "Узбекистан рассчитываетстать реальным центром влияния в регионе, стать местом, как минимум,логистического скрещения всех центральноазиатских путей. И для этого Ташкентготов затеять сложную игру с высокими ставками", – считает Грозин.Примечательно, что на международной конференции пообеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии, прошедшей вСамарканде в ноябре 2017 года, узбекский лидер Шавкат Мирзиеев инициировалсоздание ассоциации глав стран Центрально-Азиатского региона. Казахстанподдержал эту инициативу – в дни празднования Новруз в Астане состоится первыйсаммит глав государств Центральной Азии под председательством президентаНурсултана Назарбаева.В этой связи, вызывает вопросы тот факт, что непосредственноперед встречей глав государств региона Мирзиеев и Рахмон сделали совместноезаявление по проекту, затрагивающему интересы всей Центральной Азии. Не правдали, что немного странновато. А ведь могли бы подождать всего неделю, и обсудитьобщие проблемы с коллегами.Если резюмировать, то по проекту Рогунской ГЭС вопросов явнобольше, чем ответов. Хочется верить, что главы стран региона найдутвзаимоприемлемый выход из ситуации и сообща примут решение, которое бы устроиловсех.