Канадские психологи выяснили, что никакие поощрения или бонусы не могут поднять настроение недовольному сотруднику лучше, чем это сделает акт символического возмездия. Для сброса негативных эмоций и повышения продуктивности работы они рекомендуют использовать куклу вуду своего шефа и мстить ей самыми различными способами.

Сегодня появляется всё больше тренингов и методик для поддержания командного духа и повышения эффективности работы сотрудников, а их мотивацию начальство пытается поднять при помощи приятных бонусов.Но даже приличные отпускные, хорошая медицинская страховка, частые премии и корпоративные скидки не смогут улучшить настроение работника и его продуктивность так, как это сделает всего лишь один небольшой предмет – кукла вуду босса.Команда психологов из Университета имени Уилфрида Лорье в Канаде выяснила, что "акты символического возмездия" помогают снять напряжение и выплеснуть раздражение и гнев, если сотрудник получает нагоняй от шефа (речь идёт о безвредном методе, никакого колдовства вуду, никаких обрядов или порчи).Чтобы доказать свою гипотезу, авторы провели два испытания с участием 400 человек.В первом эксперименте 195 добровольцев попросили вспомнить и ясно представить случаи, когда руководитель обращался с ними враждебно, например, отпускал неприятные комментарии, грубил или не был способен оценить их труд.Когда участники мысленно визуализировали подобные ситуации, первой группе предлагалось выплеснуть свои эмоции на куклу вуду, которая олицетворяла шефа. В арсенал инструментов для кары входили плоскогубцы, булавки, свечи и другие предметы. Вторая группа боролась с разочарованием и обидой самостоятельно.Последующие опросы показали, что добровольцы, отомстившие боссу, хоть и кукольному, уже не испытывали столь сильного чувства несправедливости, как участники из контрольной группы.Далее аналогичный тест провели с участием 206 студентов, имевших опыт работы, и результаты оказались аналогичными.Судя по комментариям участников, авторы исследования сделали вывод, что символизировать шефа не обязательно должна именно кукла вуду; теоретически это может быть любой предмет. Да и сам акт возмездия можно разнообразить: например, метание дротиков в фото начальника тоже должно сработать.Можно ли назвать такой способ восстановления внутреннего баланса приемлемым? Учёные уверены, что да. Во всяком случае, если не с точки зрения морали, то с точки зрения эффективности работы.В то время как реальный акт возмездия вряд ли поможет человеку подняться по карьерной лестнице, выход негативных эмоций через издевательство над неодушевлённым предметом, напротив, значительно улучшит настроение и продуктивность, заключают исследователи.Более подробно о своих экспериментах и выводах они рассказали в научной статье, которая была опубликована в издании The Leadership Quarterly.Кстати, ранее психологи посоветовали начальникам не поощрять рабочих премиями, поскольку последние снижают мотивацию. Зато шпионить за сотрудниками директорам крупных организаций вскоре станет намного проще: им начнёт помогать искусственный интеллект.