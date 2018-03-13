Всего за 48 тысяч рублей сдается нехорошая квартира на улице Земляной вал в Москве. О том, что здесь студент убил свою подругу и насиловал ее труп, в объявлении на сайте недвижимости не сообщается.

Всего за 48 тысяч рублей сдается "нехорошая квартира"на улице Земляной вал в Москве. О том, что здесь студент убил свою подругу инасиловал ее труп, в объявлении на сайте недвижимости не сообщается.На объявление о сдаче квартиры пользователи сети наткнулисьв одной из интернет-баз недвижимости. Интерьерыпоказались некоторым знакомыми. Исследователи пришли к заключению, что это тосамое жилье, которое снимали студентка Высшей школы экономики Татьяна Страховаи убивший и изнасиловавший ее учащийся МГТУ имени Баумана Артем Исхаков.Квартиру собственники описали как "отличный вариант всамом центре столицы". "Теплая, уютная" – и по вполне приемлемойцене, 48 тысяч рублей в месяц. Естественно, что трагическая история, разыгравшаясяв этих стенах, в объявлении не описана.Артем Исхаков зверски расправился с 19-летней ТатьянойСтраховой в ночь на 23 января. Как писали Dni.Ru, убивший подругу студент Бауманского института, судя по всему, страдал психическим расстройством. В предсмертном письме он утверждает, что на жестокое преступление его подвигла неразделенная любовь. И тут же признается, что трижды надругался над трупом своей жертвы.Свои переживания и детали жестокого убийства студент описал на странице в соцсети "ВКонтакте". "Последняя паста парня, который вчера убил некую Таню от неразделенной любви, а следом и самовыпилился" – так озаглавил убийца свой посмертный манифест. В письме он признается, что мысли об убийстве начали посещать его с начала января. Толчком послужил тот факт, что девушка "начала подкатывать" к другу Артема.Объявление о сдаче жилья к этому часу снято с публикации.Вполне возможно, что "нехорошая квартира" уже нашла нового хозяина, передает Life.ru.