Постпред США в ООН не понимает разницы между эксплуатацией микрофона в зале заседаний Совбеза и реальными боевыми действиями. Если Вашингтон нанесет удар по правительственным силам в Сирии, последствия будут самыми тяжелыми, предупредил Сергей Лавров.

Постпред США в ООН не понимает разницы между эксплуатациеймикрофона в зале заседаний Совбеза и реальными боевыми действиями. ЕслиВашингтон нанесет удар по правительственным силам в Сирии, последствия будутсамыми тяжелыми, предупредил Сергей Лавров.Американская коалиция в Сирии прекрасно знает, что можно ичего нельзя делать. Тем не менее, Вашингтон раз за разом переступает этиграницы.Глава российского МИД на пресс-конференции рассказалжурналистам, что после сообщений о применении зарина в Хан-Шейхуне в апреле2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил ему и попросил помощи вполучении доступа к месту происшествия. Российской стороне удалось договоритьсяоб этом с Дамаском – однако Вашингтон, получив эту информацию, сообщил, что ужев ней не нуждается. И тут же американцы ударили по этому аэродрому, напомнилСергей Лавров."Поэтому если будет очередной удар такого рода, топоследствия будут самыми тяжелыми. Госпожа Хейли (постпред в ООН Никки Хейли, -прим.ред.) должна понимать, что одно дело – безответственно эксплуатироватьмикрофон в Совете Безопасности ООН, а другое – когда военные – и российские, иамериканские – имеют каналы общения, и по этим каналам очень четко сказано, чтоможно, а что нельзя", – заявил российский министр.Ранее США заявили о готовности запретить России наноситьавиаудары в Сирии. 12 марта постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что СШАготовы вновь предпринять действия против Сирии в связи с невыполнениемрезолюции СБ ООН о прекращении огня. До этого США и Россия обменялисьобвинениями в невыполнении резолюции 2401 Совбеза ООН по прекращению огня вВосточной Гуте.США заинтересованы отнюдь не в победе над терроризмом, атем, чтобы сохранить в Сирии военный раздражитель для режима Асада, подчеркнул СергейЛавров. "Новый проект, который американцы сейчас будут продвигать, уже несодержит каких-либо исключений для террористов, то есть террористов тоже нельзябудет трогать", – заявил глава МИДа. При этом новый проект резолюциикасается уже не всей Сирии, а только Восточной Гуты. Это указывает на то, что Восточная Гутапредставляется Вашингтону местом, где можно "наиболее серьезно наноситьущерб столице Сирии – и тем самым готовить почву, наверное, для того самогоплана Б", отметил Лавров.Тем временем начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил,что США намерены использовать провокацию боевиков в Восточной Гуте как поводдля удара по правительственным кварталам Дамаска. В этих целях в несколькихрайонах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районовженщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химическогоинцидента. По словам генерала, на месте уже находятся активисты "Белыхкасок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции, передает РИА Новости.После провокации США планируют обвинить Дамаск в применениихимического оружия и представить "доказательства" массовой гибелимирного населения по вине сирийского правительства и "поддерживающего егороссийского руководства". В качестве ответной меры Вашингтон, отметилГерасимов, "планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственнымкварталам Дамаска".