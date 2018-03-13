Постпред США в ООН не понимает разницы между эксплуатацией
микрофона в зале заседаний Совбеза и реальными боевыми действиями. Если
Вашингтон нанесет удар по правительственным силам в Сирии, последствия будут
самыми тяжелыми, предупредил Сергей Лавров.
Постпред США в ООН не понимает разницы между эксплуатацией
микрофона в зале заседаний Совбеза и реальными боевыми действиями. Если
Вашингтон нанесет удар по правительственным силам в Сирии, последствия будут
самыми тяжелыми, предупредил Сергей Лавров.
Американская коалиция в Сирии прекрасно знает, что можно и
чего нельзя делать. Тем не менее, Вашингтон раз за разом переступает эти
границы.
Глава российского МИД на пресс-конференции рассказал
журналистам, что после сообщений о применении зарина в Хан-Шейхуне в апреле
2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил ему и попросил помощи в
получении доступа к месту происшествия. Российской стороне удалось договориться
об этом с Дамаском – однако Вашингтон, получив эту информацию, сообщил, что уже
в ней не нуждается. И тут же американцы ударили по этому аэродрому, напомнил
Сергей Лавров.
"Поэтому если будет очередной удар такого рода, то
последствия будут самыми тяжелыми. Госпожа Хейли (постпред в ООН Никки Хейли, -
прим.ред.) должна понимать, что одно дело – безответственно эксплуатировать
микрофон в Совете Безопасности ООН, а другое – когда военные – и российские, и
американские – имеют каналы общения, и по этим каналам очень четко сказано, что
можно, а что нельзя", – заявил российский министр.
Ранее США заявили о готовности запретить России наносить
авиаудары в Сирии. 12 марта постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что США
готовы вновь предпринять действия против Сирии в связи с невыполнением
резолюции СБ ООН о прекращении огня. До этого США и Россия обменялись
обвинениями в невыполнении резолюции 2401 Совбеза ООН по прекращению огня в
Восточной Гуте.
США заинтересованы отнюдь не в победе над терроризмом, а
тем, чтобы сохранить в Сирии военный раздражитель для режима Асада, подчеркнул Сергей
Лавров. "Новый проект, который американцы сейчас будут продвигать, уже не
содержит каких-либо исключений для террористов, то есть террористов тоже нельзя
будет трогать", – заявил глава МИДа. При этом новый проект резолюции
касается уже не всей Сирии, а только Восточной Гуты. Это указывает на то, что Восточная Гута
представляется Вашингтону местом, где можно "наиболее серьезно наносить
ущерб столице Сирии – и тем самым готовить почву, наверное, для того самого
плана Б", отметил Лавров.
Тем временем начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил,
что США намерены использовать провокацию боевиков в Восточной Гуте как повод
для удара по правительственным кварталам Дамаска. В этих целях в нескольких
районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов
женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического
инцидента. По словам генерала, на месте уже находятся активисты "Белых
касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции, передает РИА Новости.
После провокации США планируют обвинить Дамаск в применении
химического оружия и представить "доказательства" массовой гибели
мирного населения по вине сирийского правительства и "поддерживающего его
российского руководства". В качестве ответной меры Вашингтон, отметил
Герасимов, "планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным
кварталам Дамаска".