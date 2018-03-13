Эмоциональный подход, особое внимание к ученику и быстрое преодоление барьеров: создателю революционного метода изучения иностранных языков Игорю Шехтеру исполнилось 100 лет. Благодаря его уникальному педагогическому изобретению выучить чужое наречие становится в несколько раз проще. Ведь в основе — иллюзия полного погружения в языковую среду.

Эмоциональный подход, особое внимание к ученику и быстрое преодоление барьеров: создателю революционного метода изучения иностранных языков Игорю Шехтеру исполнилось 100 лет. Благодаря его уникальному педагогическому изобретению выучить чужое наречие становится в несколько раз проще. Ведь в основе — иллюзия полного погружения в языковую среду.— Cogito ergo sum — я мыслю, значит, я существую.Цитирует Декарта, свободно говорит на немецком и французском: в свой 100-летний юбилей Игорь Юрьевич Шехтер, легендарный лингвист, не перестает работать. Труд всей его жизни — собственный метод обучения иностранным языкам."Человек выражает себя, свою актуализацию в тот момент, когда он говорит. В то, что говорится, он вкладывает себя", — говорит он.Метод Шехтера — эмоционально-смысловой, революционный в 70-е годы и признанный повсеместно в наши дни. В центре изучения — не сам предмет, строгий преподаватель, оценки и правила, а ученик. Разыгрывая между собой сцены из обычной жизни, студенты начинают говорить на чужом языке с первого занятия — интуитивно, пусть и с ошибками. Но самое главное — сразу преодолевают языковой барьер."Большое внимание — к психологической стороне процесса обучения. Это касается вообще любой системы образования, обучения, но в языке это крайне важно", — говорит лингвист Дмитрий Петров.Академическое сообщество признало такой подход не сразу. Но Игорь Юрьевич — ветеран Великой Отечественной войны, дошедший практически до Берлина — и в науке всегда на передовой. Борец, новатор, автор многих научных трудов и книг, и в свои 100 лет он продолжает идти в ногу со временем."Ему интересно все, что происходит в мире, он всегда в гуще событий, всегда знаком со всем, что есть прогрессивного, что есть нового", — говорит директор АНО ДЛО "Школа Шехтера "Живой язык" Ирина Александрова.Три школы в Москве, десятки в регионах. Тысячи студентов, постигшие язык Шекспира, Гете или Монтескье.Среди них — люди известные на всю страну. Герой Советского Союза, летчик-космонавт Георгий Гречко, президент Пушкинского музея Ирина Антонова. Действенность шехтеровского метода ей пришлось проверить практически сразу."Она поехала на биеннале в Лос-Анджелес. На следующий же день все газеты Лос-Анджелеса писали: "Какая блестящая кандидатура на председателя была предложена — она великолепно говорила на английском языке!" — рассказывает Шехтер.Секрет успеха методики, как и секрет долголетия, Игорь Юрьевич объясняет просто: работа должна приносить удовольствие. Вот и в вековой юбилей он не отрывается от своих трудов — готовит всем в подарок новую книгу.