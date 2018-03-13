Исследователи пришли к выводу, что игры и уход за собаками лучше всего помогают студентам подавлять стресс и волнение во время сессий и экзаменов. Игры с лечебными питомцами становятся все более популярными по всему миру, однако научно их польза была доказана только недавно.

Исследователипришли к выводу, что игры и уход за собаками лучше всего помогаютстудентам подавлять стресс и волнение во время сессий и экзаменов. Игрыс "лечебными питомцами" становятся все более популярными по всемумиру, однако научно их польза была доказана только недавно.Увлечениедомашними питомцами переросло в западных странах в так называемую"пет-терапию" – использование кошек, собак и других животныхдля борьбы с болезнями и психическими проблемами, сообщает издание . Исследователипришли к выводу, что игры и уход за собаками лучше всего помогаютстудентам подавлять стресс и волнение во время сессий и экзаменов.В последнеевремя кабинеты четвероногих "терапевтов" стали появлятьсяне только в больницах, но и в учебных заведениях. Каксчитают многие студенты и преподаватели, кошки и собаки помогают учащимсясправляться со стрессом и избавляться от негативных эмоций во времяэкзаменов и длительных сессий.Медики ужедавно начали замечать, что общение с домашними животными улучшаетсамочувствие людей, а также снижает вероятность развития аллергии. Британские ученныеуже сообщали, что появление питомца продлевает жизнь одиноким пожилым людямна десять лет, заставляя их активно двигаться. "Наши экспериментыпоказывают, что такие контакты действительно положительно влияютна самочувствие учащихся, что проявляется в уменьшении уровня стрессаи негативных эмоций", – сообщила Эмма Уорд-Гриффин из университетаБританской Колумбии в Канаде.Однакостоит отметить, что положительные эмоции, полученные студентами во времяобщения с собаками, достаточно быстро пропадали. Все это, как считаютисследователи, говорит о том, что пет-терапию стоит чаще применять вособенно сложных периодах жизни студентов, когда они постоянно испытываютстресс.