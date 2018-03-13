В чемпионате английской футбольной премьер-лиги состоялся один матч: лидер турнира Манчестер Сити играл в гостях против Сток Сити. Горожане из Манчестера были сильнее своих оппонентов и выиграли со счетом 2:0.

В чемпионате английской футбольной премьер-лиги состоялся один матч: лидер турнира "Манчестер Сити" играл в гостях против "Сток Сити". "Горожане" из Манчестера были сильнее своих оппонентов и выиграли со счетом 2:0.Оба гола в команде Хосепа Гвардиолы забил Давид Сильва. Испанец отличился на 10-й и 50-й минутах встречи, обеспечив своему клубу 16-очковый отрыв от ближайшего преследователя – "Манчестер Юнайтед".Стоит отметить, что в чемпионате Англии осталось провести 8 туров и это значит, что если "МанСити" выиграет три ближайших по времени матча – против "Брайтона", "Эвертона" и собственно "МанЮнайтед", — то команда Гвардиолы досрочно оформит чемпионство.