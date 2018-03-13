Ученые пришли к выводу, что нарушения в работе генов, управляющих температурой тела, могут быть одной из главных причин развития ожирения. Для подтверждения теории исследователи длительное время наблюдали за поведением мышей, у которых были повреждены рецепторы, отвечающие за распознавание холода.

Ученыепришли к выводу, что нарушения в работе генов, управляющих температуройтела, могут быть одной из главных причин развития ожирения. Для подтверждения теории исследователи длительное время наблюдали за поведением мышей, у которых были повреждены рецепторы,отвечающие за распознавание холода.последнее время ученые все чаще говорят о связи ожиренияи хронических заболеваний. Появление лишних килограммов ведетк развитию очагов воспаления, а это, в свою очередь, ведетк еще большему набору веса. Более того, недавно биологи обнаружили связьмежду ожирением и температурой тела.Для этого медики наблюдали за поведениеммышей, у которых был поврежден ген, отвечающий за реакциюна холод. Ученых интересовало, изменится ли поведение грызуновпри удалении этой части ДНК, сообщает .Эксперты предполагали, что мыши, потерявшиеспособность чувствовать низкие и высокие температуры, будут тратить большеэнергии в холода и перегреваться при жаре. Однако удалениенужного гена почти никак не повлияло на способностьмышей поддерживать температуру тела – в среднем она отличаласьот нормы всего на долю градусаи это ничем не грозило грызунам.При этомповреждение рецепторов странным образом повлияло на аппетит мышейи на то, как их тела использовали запасы жира при понижениитемпературы. С наступлением холодов у грызунов развивалась бессонница,которую они постоянно пытались "заесть", что приводилок быстрому набору веса и развитию ожирения.Любопытно то, что избыточный вес появлялсяне сразу, а лишь на шестом месяце жизни грызунов, что соответствует позднемуподростковому возрасту у человека. Исследователи убеждены, что аналогичныепроцессы и заболевание могут развиваться и у людей.