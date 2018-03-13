Ученые
пришли к выводу, что нарушения в работе генов, управляющих температурой
тела, могут быть одной из главных причин развития ожирения. Для подтверждения теории исследователи длительное время наблюдали за поведением мышей, у которых были повреждены рецепторы,
отвечающие за распознавание холода.
Ученые
пришли к выводу, что нарушения в работе генов, управляющих температурой
тела, могут быть одной из главных причин развития ожирения. Для подтверждения теории исследователи длительное время наблюдали за поведением мышей, у которых были повреждены рецепторы,
отвечающие за распознавание холода.
В
последнее время ученые все чаще говорят о связи ожирения
и хронических заболеваний. Появление лишних килограммов ведет
к развитию очагов воспаления, а это, в свою очередь, ведет
к еще большему набору веса. Более того, недавно биологи обнаружили связь
между ожирением и температурой тела.
Для этого медики наблюдали за поведением
мышей, у которых был поврежден ген, отвечающий за реакцию
на холод. Ученых интересовало, изменится ли поведение грызунов
при удалении этой части ДНК, сообщает .
Эксперты предполагали, что мыши, потерявшие
способность чувствовать низкие и высокие температуры, будут тратить больше
энергии в холода и перегреваться при жаре. Однако удаление
нужного гена почти никак не повлияло на способность
мышей поддерживать температуру тела – в среднем она отличалась
от нормы всего на долю градуса
и это ничем не грозило грызунам.
При этом
повреждение рецепторов странным образом повлияло на аппетит мышей
и на то, как их тела использовали запасы жира при понижении
температуры. С наступлением холодов у грызунов развивалась бессонница,
которую они постоянно пытались "заесть", что приводило
к быстрому набору веса и развитию ожирения.
Любопытно то, что избыточный вес появлялся
не сразу, а лишь на шестом месяце жизни грызунов, что соответствует позднему
подростковому возрасту у человека. Исследователи убеждены, что аналогичные
процессы и заболевание могут развиваться и у людей.