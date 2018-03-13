Газпром решил расторгнуть контракты с Нафтогазом, чтобы не платить новые штрафы. С таким пояснением выступил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Газпром" решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом", чтобы не платить новые штрафы. С таким пояснением выступил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.Стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение, которое нарушило баланс интересов сторон по контрактам, подчеркнул Миллер. По решению арбитража "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. "Но с пониманием того, что НАК "Нафтогаз Украины" сразу же сделал заявление о том, что за предстоящий 2018-2019 годы до конца действия контракта НАК "Нафтогаз Украины" на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет еще штрафы с нас, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов, — цитирует главу "Газпрома" "Интерфакс". — Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения".Таким образом "Газпром" принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж.